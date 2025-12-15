По всей Турции находят огромные дыры в земле, как в библейском пророчестве

По всей территории Турции все чаще наблюдаются огромные проседания почвы, некоторые из которых достигают глубины в десятки или даже сотни метров, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, некоторые люди видят в этом проявления высших сил и даже вспоминают библейские пророчества, но природа этих провалов легко объясняется наукой.

По данным Турецкого управления по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, только в провинции Конья зарегистрировано 648 значительных провалов, которые в основном вызваны длительной засухой и бесконтрольной добычей подземных вод.

Специалисты из Технического университета Коньи только за последний год идентифицировали более 20 новых зон оседания, дополнив ими почти 1900 уже известных проблемных территорий, зафиксированных на картах до 2021 года.

До 2000-х годов такие провалы были исключительными – их регистрировали раз в несколько десятилетий. Но за последние четверть века ситуация радикально изменилась: глобальные климатические сдвиги, нехватка осадков и истощение подземных водных слоев привели к тому, что сейчас ежегодно возникают десятки масштабных обвалов, а отдельные из них превышают 30 метров в диаметре.

Аналогичные угрозы распространяются на другие части мира. Исследователи предостерегают, что подобные явления уже фиксируются в Соединенных Штатах, азиатских странах, на Ближнем Востоке, в Средиземноморском бассейне и Австралии.

Механизм формирования этих провалов хорошо изучен: в сухих районах города и хозяйства массово вытягивают воду из известняковых формаций, высушивая подземные каверны, которые ранее обеспечивали стабильность почвы. Когда вода исчезает, "потолки" этих полостей разрушаются – и за считанные часы возникают гигантские кратеры, поглощающие поля, дороги и сооружения.

