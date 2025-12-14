"Шар смерти" нашли у берегов Антарктиды

У берегов Антарктиды ученые обнаружили ранее неизвестный вид хищной морской губки, получившей неофициальное название "шар смерти", сообщает Zakon.kz.

О необычной находке пишет издание Daily Mail.

Открытие было сделано в ходе международной научной экспедиции в рамках программы Nippon Foundation – Nekton Ocean Census, стартовавшей в 2023 году и нацеленной на изучение малоисследованных экосистем Южного океана. Всего участникам проекта удалось выявить более 30 новых для науки морских организмов.

Одной из самых необычных находок стал новый представитель рода хондрокладий – так называемых "губок-пинг-понговых шариков". Несмотря на внешнюю схожесть с полупрозрачными пузырьками на тонких стеблях, этот организм оказался активным хищником. Поверхность губки усеяна микроскопическими крючками, с помощью которых она захватывает мелких ракообразных, обволакивает их и постепенно переваривает, высасывая питательные вещества. За такой способ охоты ученые и дали ей прозвище "шар смерти".

Необычную губку зафиксировал дистанционно управляемый аппарат SuBastian на глубине 3601 метра в океанических желобах к востоку от острова Монтегю.

Кроме того, экспедиция обнаружила новые виды многощетинковых червей с переливающейся поверхностью, ранее неизвестных ракообразных и морских звезд. Исследователям также удалось впервые получить видеозапись молодой особи колоссального кальмара и изучить экосистему под гигантским айсбергом, отколовшимся от ледника в Западной Антарктиде.

Ученые подчеркивают, что обработка собранных данных еще продолжается – на данный момент изучено менее 30 процентов образцов. Тем не менее уже подтверждено существование как минимум 30 новых видов, что свидетельствует о крайне низкой изученности глубин Южного океана.

