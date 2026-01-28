Ученые разглядели в океане гигантскую дыру с загадочным содержимым

В Южно-Китайском море находится огромная подводная воронка – "Драконья дыра", обрывающаяся почти на 300 метров вниз. В этом месте нет кислорода, и солнечный свет не проникает на глубину, сообщает Zakon.kz.

Как пишет dailygalaxy.com, "драконья дыра" – одна из самых больших океанических карстовых воронок, когда-либо зарегистрированных (глубина – 301 метр, ширина – 162,3 метра). Ученые установили, что в таких условиях существует жизнь, но совсем не такая, к которой мы привыкли.

Исследователи считают, что дыра образовалась в период, когда уровень моря был значительно ниже. Дождевая вода медленно растворяла известняк под ней, высекая крутые стены в форме подводной лестницы. Позже, когда уровень моря поднялся, дыра затопилась и приобрела свой нынешний вид.

Что делает Драконью дыру поистине необычной, так это ее неподвижность. Поскольку отверстие узкое, а стенки крутые, обычное перемешивание океанической воды не происходит. Вода с поверхности не достигает дна, и свежий кислород не проникает внутрь.

Китайские исследователи обнаружили, что уровень кислорода резко падает ниже поверхности и полностью исчезает задолго до середины глубины. Это создает несколько различных зон в воде, каждая со своим химическим составом и формами жизни.

Ниже 100 метров все меняется. Ни рыба, ни водоросли, ни растения не выживают дальше этой отметки. Но этот пробел заполняют бактерии, используя химические реакции для производства энергии.

В первом глубоком слое, известном как Аноксическая зона I, повсюду встречаются сероокисляющие бактерии. Два типа, Thiomicrorhabdus и Sulfurimonas, составляют почти 90% всей микробной жизни в этом участке.

На большей глубине, более 140 метров, исследователи выявили Аноксическую зону II. В этой области нитраты исчезают, а сероводород начинает накапливаться. Бактерии там переходят к новому типу метаболизма, известному как восстановление сульфатов.

В лаборатории исследователям удалось вырастить 294 штамма бактерий из образцов, взятых внутри норы. Более 22% обнаруженных ими анаэробных бактерий ранее никогда не были идентифицированы.

Ученые также исследовали вирусы, обитающие в этой дыре. Они обнаружили 1730 различных типов, в основном из семейств фагов, таких как Caudoviricetes и Megaviricetes. Но глубже в бескислородных слоях вирусный ландшафт меняется. Многие из обнаруженных там вирусов не удалось отнести ни к одной известной группе. Эти неизвестные вирусы могут играть важную роль в функционировании микробной жизни в экстремальных условиях.

