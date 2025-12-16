#Казахстан в сравнении
Новости спорта
Новости спорта
Наука и технологии

Полицейские Китая получили ИИ-очки для моментальной проверки машин

ИИ-очки для полицейских, фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2025 08:48 Фото: globovision
В Китае полицейские носят очки с искусственным интеллектом для мгновенной проверки машин, сообщает Zakon.kz.

Очки позволяют проверять автомобили всего за 1-2 секунды. Полицейскому достаточно просто посмотреть на машину, пишет Globovision.

Достичь такой скорости удалось благодаря встроенной 12-мегапиксельной широкоугольной камере с цифровой стабилизацией и умной начинке очков. Девайс рассчитан на непрерывную работу до восьми часов, а очки автоматически распознают номерные знаки даже без подключения к Сети.

После распознавания номер мгновенно сверяется с полицейскими базами данных. В итоге в поле зрения сотрудника выводится информация о:

  • регистрации автомобиля;
  • техосмотре;
  • наличии нарушений;
  • других статусах.

Данные отображаются прямо на встроенном дисплее в виде всплывающих подсказок.

Их коллеги из Кыргызстана работают в гораздо скромных условиях. 15 декабря они следили за порядком при зажжении главной елки страны.

Фото Алия Абди
Алия Абди
