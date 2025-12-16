Полицейские Китая получили ИИ-очки для моментальной проверки машин
Очки позволяют проверять автомобили всего за 1-2 секунды. Полицейскому достаточно просто посмотреть на машину, пишет Globovision.
Достичь такой скорости удалось благодаря встроенной 12-мегапиксельной широкоугольной камере с цифровой стабилизацией и умной начинке очков. Девайс рассчитан на непрерывную работу до восьми часов, а очки автоматически распознают номерные знаки даже без подключения к Сети.
После распознавания номер мгновенно сверяется с полицейскими базами данных. В итоге в поле зрения сотрудника выводится информация о:
- регистрации автомобиля;
- техосмотре;
- наличии нарушений;
- других статусах.
Данные отображаются прямо на встроенном дисплее в виде всплывающих подсказок.
Mientras tanto en China 🇨🇳— aapayés (@aapayes) December 14, 2025
🇨🇳Policías 'Robocop': China equipa a agentes con gafas de IA capaces de escanear a personas con solo mirarlas
El sistema reconoce automáticamente matrículas de vehículos, incluso sin conexión a Internet. pic.twitter.com/dYh8qHI5UK
Их коллеги из Кыргызстана работают в гораздо скромных условиях. 15 декабря они следили за порядком при зажжении главной елки страны.