Полицейские Китая получили ИИ-очки для моментальной проверки машин

В Китае полицейские носят очки с искусственным интеллектом для мгновенной проверки машин, сообщает Zakon.kz.

Очки позволяют проверять автомобили всего за 1-2 секунды. Полицейскому достаточно просто посмотреть на машину, пишет Globovision.

Достичь такой скорости удалось благодаря встроенной 12-мегапиксельной широкоугольной камере с цифровой стабилизацией и умной начинке очков. Девайс рассчитан на непрерывную работу до восьми часов, а очки автоматически распознают номерные знаки даже без подключения к Сети.

После распознавания номер мгновенно сверяется с полицейскими базами данных. В итоге в поле зрения сотрудника выводится информация о:

регистрации автомобиля;

техосмотре;

наличии нарушений;

других статусах.

Данные отображаются прямо на встроенном дисплее в виде всплывающих подсказок.

Mientras tanto en China 🇨🇳



🇨🇳Policías 'Robocop': China equipa a agentes con gafas de IA capaces de escanear a personas con solo mirarlas



El sistema reconoce automáticamente matrículas de vehículos, incluso sin conexión a Internet. pic.twitter.com/dYh8qHI5UK — aapayés (@aapayes) December 14, 2025

Их коллеги из Кыргызстана работают в гораздо скромных условиях. 15 декабря они следили за порядком при зажжении главной елки страны.