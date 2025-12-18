Батончики для женщин при ПМС придумал зарубежный стартап
Evelyn позиционирует себя на стыке медицины, нутрициологии и удобного питания, делая ставку на персонализированный подход и питание с учетом менструального цикла. По заявлению компании, это первый перекус, разработанный с учетом гормональных изменений организма, а не по универсальному принципу "подходит всем".
Продукт не содержит гормонов и направлен на борьбу с наиболее частыми проявлениями ПМС:
- перепадами настроения;
- упадком сил;
- тягой к сладкому.
"До 85% женщин сталкиваются с симптомами ПМС, а каждая 20-я с более тяжелой формой – предменструальным дисфорическим расстройством", – заявили в компании.
Разработчики отмечают, что в лютеиновой фазе уровень серотонина снижается, из-за чего усиливается тяга к углеводам и появляется усталость. Батончик создан именно с учетом этих физиологических изменений. Перекус задуман как удобное и научно обоснованное решение, к которому можно обратиться в момент появления симптомов.
Недавно в Иране две тысячи женщин бежали в марафоне без хиджабов и других головных уборов.