Наука и технологии

Батончики для женщин при ПМС придумал зарубежный стартап

ПМС у женщин, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2025 05:52 Фото: foodbev
Стартап в сфере женского здоровья Evelyn представил функциональный батончик для поддержки женщин в лютеиновой фазе менструального цикла, сообщает Zakon.kz.

Evelyn позиционирует себя на стыке медицины, нутрициологии и удобного питания, делая ставку на персонализированный подход и питание с учетом менструального цикла. По заявлению компании, это первый перекус, разработанный с учетом гормональных изменений организма, а не по универсальному принципу "подходит всем".

Продукт не содержит гормонов и направлен на борьбу с наиболее частыми проявлениями ПМС:

  • перепадами настроения;
  • упадком сил;
  • тягой к сладкому.
"До 85% женщин сталкиваются с симптомами ПМС, а каждая 20-я с более тяжелой формой – предменструальным дисфорическим расстройством", – заявили в компании.

Разработчики отмечают, что в лютеиновой фазе уровень серотонина снижается, из-за чего усиливается тяга к углеводам и появляется усталость. Батончик создан именно с учетом этих физиологических изменений. Перекус задуман как удобное и научно обоснованное решение, к которому можно обратиться в момент появления симптомов.

Недавно в Иране две тысячи женщин бежали в марафоне без хиджабов и других головных уборов.

Фото Алия Абди
Алия Абди
