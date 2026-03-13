#Референдум-2026
События

Северный Арал ждет очередное спасение: что придумали в Казахстане

Северный Арал, вода, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2026 14:57 Фото: пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК
Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана совместно со Всемирным банком разработало вторую фазу проекта по сохранению Северного Аральского моря, сообщает Zakon.kz.

В опубликованном заявлении за 13 марта 2026 года ведомства сказано, что в рамках проекта будет реконструирована Кокаральская плотина – уровень воды планируется поднять до 44 м, площадь водоема увеличится до 3 913 км², а объем воды – до 34 млрд кубометров.

Также, как уточнили специалисты, модернизируют и автоматизируют ирригационные системы в Туркестанской и Кызылординской областях, что позволит направлять сэкономленную воду в Северный Арал.

Малое Аральское море (Малый Арал, Северный Арал) – солоноватое озеро на территории Кызылординской области Казахстана, северная часть разделившегося Аральского моря, получающая воду из Сырдарьи. Возникло в 1987 году в результате усыхания Аральского моря; в современном виде сформировалось после устройства Кокаральской плотины, предотвратившей дальнейшее усыхание северной части Арала. В 2012 году Малое Аральское море и дельта реки Сырдарьи были включены в перечень водно-болотных угодий международного значения, подпадающих под действие Рамсарской конвенции.

За последние три года приток воды в море увеличился на более чем 6 млрд кубометров: объем водоема вырос с 18,9 до 23 млрд кубометров.

"Сохранение Северного Арала – это не только экологическая, но и социальная и стратегическая задача для Центральной Азии", – подчеркнул министр Нуржан Нуржигитов.

Срок реализации проекта, по данным Минводы: 2026-2029 годы.

Море возвращается: Северный Арал растет с опережением графика

Не так давно мы рассказывали, зачем в степи Казахстана был построен канал имени Сатпаева и как идет модернизация.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
