Наука и технологии

Какая привычка повышает риск развития деменции, рассказали ученые

Пожилой мужчина с тростью держится за голову, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2025 20:35 Фото: freepik
Неправильное питание увеличивает вероятность развития деменции на 14%. Катализаторами этого заболевания часто становятся продукты, резко повышающие уровень сахара в крови, сообщает Zakon.kz.

Мучное и сладости могут спровоцировать слабоумие. К такому выводу пришли ученые из Университета Ровира-и-Вирхили. Результаты крупного исследования опубликовали в International Journal of Epidemiology.

В эксперименте участвовало больше 200 тысяч взрослых жителей Великобритании. За состоянием их здоровья наблюдали на протяжении 13 лет. Рацион участников оценивали с помощью гликемического индекса. Это число, которое показывает, насколько быстро продукты повышают уровень глюкозы в крови. За время наблюдения когнитивные нарушения диагностировали у 2 362 участников.

Ученые пояснили: фрукты, цельнозерновые продукты и бобовые поднимают уровень сахара в крови плавно. А вот поедание белого хлеба, картофеля и рафинированных продуктов увеличивает вероятность появления болезни на 14%.

Спасает от деменции употребление "медленных" углеводов. Анализ также дал понять, что диеты с низким и умеренным гликемическим индексом снижают риск развития болезни Альцгеймера на 16%.

"Для здоровья мозга важно не только количество углеводов в рационе, но и их качество. "Быстрые" углеводы влияют на обмен глюкозы и инсулина, а эти процессы тесно связаны с нейродегенеративными изменениями", – отметили авторы работы.

Исследователи напоминают, что выбор питания с низким гликемическим индексом может стать простой и доступной мерой профилактики деменции и снижения риска нарушений работы мозга у пожилых.

До этого Zakon.kz писал, что повышает риск деменции.

Фото Денис Брагин
Денис Брагин
