Столкновение неизвестного объекта с Луной сняли на видео – редкие кадры

Астрономы Армагской обсерватории и планетария (AOP) в Ирландии получили, как они полагают, первую видеозапись вспышки лунного удара, сообщает Zakon.kz.

На полученных кадрах видна короткая вспышка света на темной стороне Луны, соответствующая удару небольшого метеороида о поверхность.

Как сообщается на сайте Армагской обсерваторией и планетарием, событие зафиксировано с помощью роботизированного телескопа Арма (ART), расположенного на территории AOP.

Вспышки от ударов по Луне – редкие явления, наблюдаемые лишь изредка, хотя их можно обнаружить во время крупных метеорных потоков, когда Луна проходит через потоки обломков, оставленных кометами и астероидами.

В случае с этим событием астрономы предполагают, что наиболее вероятным источником удара по Луне мог быть метеорный поток Геминиды, который длится с 4 по 20 декабря. Хотя точная причина еще находится на стадии изучения.

"Объекты, вызывающие эти вспышки, обычно очень малы, часто меньше мяча для гольфа, и слишком тусклы, чтобы их можно было увидеть в телескоп из космоса. Когда они сталкиваются с Луной на чрезвычайно высоких скоростях, которые в данном случае оцениваются примерно в 35 км/с, их кинетическая энергия быстро преобразуется в тепло и свет. Это на короткое время испаряет вещество в месте удара и вызывает вспышку, наблюдаемую с Земли. Вспышки от ударов на Луне обычно длятся лишь доли секунды и их трудно обнаружить", – отметили ученые.

По данным AOP, это первая зарегистрированная вспышка лунного удара, наблюдавшаяся с Ирландии.

А пока ученые следят за астероидом 2024 YR4, который признали потенциально опасным для Луны.