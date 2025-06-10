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События

"Клубничная луна" озарила небо: соцсети заполнили кадры редкого полнолуния

Луна, клубничная луна, полнолуние , фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2025 01:06 Фото: pixabay
Ночью небо озарилось редким астрономическим явлением – "Клубничной луной". Пользователи по всему миру делятся впечатляющими видео этого полнолуния в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Хотя название может ввести в заблуждение, Луна не становится розовой или красной. Термин "Клубничная луна" происходит от коренных американцев, для которых июньское полнолуние означало начало сбора клубники.

Тем не менее, в некоторых регионах из-за особенностей атмосферы Луна действительно кажется золотистой или слегка розоватой, что добавляет ей романтической загадочности.

Фотографии полнолуния уже наводнили интернет: от сияющей Луны над мегаполисами до ее отражения в тихих озерах. Астрономы отмечают, что в этом году Луна особенно яркая из-за близости к точке перигея – моменту, когда она ближе всего к Земле.

@safnhrf #луна#клубничнаялуна#признание ♬ оригинальный звук - safnhrf

Следующее июньское полнолуние можно будет наблюдать только через год, так что те, кто не успел полюбоваться "Клубничной луной" в этом году, уже планируют небо на 2026-й.

О том, чем опасно клубничное полнолуние и что нельзя делать в этот день, можно узнать здесь

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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