Наука и технологии

Искусственный загар может спровоцировать рак – эксперты

Девушка в солярии, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2025 21:55 Фото: freepik
Ученые Северо-Западного университета США пришли к выводу, что искусственный загар может вредить коже сильнее, чем солнечный свет, сообщает Zakon.kz.

Исследование показало, что частое посещение соляриев почти втрое повышает риск меланомы и вызывает характерные мутации ДНК по всей поверхности кожи даже там, где нет родинок. Результаты научной работы опубликованы в Science Advances.

Ученые проанализировали данные 32 тыс. пациентов. Генетический анализ клеток кожи подтвердил: у любителей соляриев вдвое больше мутаций, связанных с раком.

Особое внимание исследователей привлек тот факт, что у людей от 30 до 40 лет, регулярно получавших искусственный загар, кожа выглядела "старше", чем у многих пожилых без такого опыта. Опасные мутации находили и на тех участках тела, которые обычно скрыты от солнца. Это указывает на агрессивное воздействие неестественного ультрафиолета, отмечают эксперты.

Они подчеркивают: накопленные мутации необратимы, а солярии ВОЗ уже давно признала канцерогенами первого класса наравне с табаком и асбестом. Ученые призывают несовершеннолетних отказаться от искусственного загара ради сохранения здоровья.

Ранее Zakon.kz писал об опасности загара.

Фото Денис Брагин
Денис Брагин
