Наука и технологии

Чем может быть опасна бытовая техника

Руки на фоне тостера, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2025 22:47 Фото: pexels
Обычные бытовые приборы иногда являются скрытым источником ультрамелких загрязняющих частиц в помещении. Об этом стало известно благодаря исследованию ученых из Пусанского национального университета, сообщает Zakon.kz.

Тостеры, аэрогрили и фены способны выделять триллионы ультрамелких частиц размером менее 100 нанометров, которые могут проникать глубоко в легкие. Этим фактом исследователи поделились в научной работе, опубликованной в Journal of Hazardous Materials.

В лабораторной камере ученые замерили выбросы разных устройств и вычислили, что наибольшим источником загрязнения оказался обычный тостер с выдвижным механизмом. Даже без хлеба он выделял до 1,73 трлн частиц в минуту. Значительные импульсы также зафиксировали у аэрогрилей и фенов, оснащенных коллекторными электродвигателями. При этом современные фены с бесщеточными моторами производили гораздо меньше частиц.

Компьютерное моделирование показало: такие частицы практически не задерживаются в носовой полости и оседают в глубоких отделах легких. Причем у дети из-за узких дыхательных путей рискуют пострадать больше, чем взрослые.

Дополнительную тревогу вызывает тот факт, что в составе частиц были обнаружены тяжелые металлы, включая медь, железо, алюминий и титан, высвобождающиеся из нагревательных элементов и моторов.

Эксперты подчеркивают, что работа не оценивала прямое влияние на здоровье, однако ранее ультрамелкие частицы уже связывали с астмой, сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом и воспалительными процессами. Ученые призывают пересмотреть стандарты проектирования бытовой техники и разрабатывать более строгие рекомендации по качеству воздуха в помещениях.

До этого Zakon.kz рассказывал, что может спровоцировать рак кожи.

Фото Денис Брагин
Денис Брагин
