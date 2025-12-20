#Казахстан в сравнении
Наука и технологии

Об угрозе "скрытого голода" на планете предупредили ученые

Скрытый голод грозит жителям планеты, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2025 06:16 Фото: pixabay
По результатам исследования ученых Лейденского университета, миру грозит "скрытый голод", сообщает Zakon.kz.

Это когда человек получает достаточное количество калорий, но испытывает дефицит ключевых микроэлементов. Об этом пишет The Guardian.

Причиной "скрытого голода" может стать рост концентрации углекислого газа в атмосфере, который привел к тому, что продукты питания стали более калорийными, но менее питательными и потенциально более токсичными.

"Нас поразило, насколько драматичными оказались изменения в составе питательных веществ и насколько по-разному они проявляются у разных растений", – заявила профессор Лейденского университета Стерре тер Хар, комментируя результаты работы.

По ее словам, речь идет не о простом "разбавлении" питательных веществ, а о системном изменении химического состава пищи.

Исследователи разработали метод сопоставления данных десятков ранее опубликованных экспериментов, изучавших влияние повышенного уровня CO2 на растения. Это позволило сравнить около 60 тыс. измерений по 32 питательным элементам и 43 культурам, включая рис, пшеницу, картофель и томаты. В качестве базового уровня ученые приняли концентрацию углекислого газа 350 частей на один млн, которую иногда называют последним "безопасным" показателем.

Исследование также затрагивает влияние искусственных условий выращивания. В Нидерландах, одном из крупнейших аграрных экспортеров мира, значительная часть продукции производится в теплицах с повышенной концентрацией CO2 для увеличения урожайности, что может усиливать выявленный эффект.

Питательные батончики для женщин при ПМС выпускают за рубежом.

Фото Алия Абди
Алия Абди
