Наука и технологии

Ученые сделали сенсационное открытие о Помпеях

Город в Италии, руины, археология, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2025 04:59 Фото: pixabay
Новые открытия о легендарных Помпеях продолжают удивлять научное сообщество и любителей древности. Недавно выяснилось, что жизнь в городе продолжилась даже после катастрофы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The New York Times, из всех историй о конце времен извержение Везувия занимает одно из первых мест. В 79 г. н. э. около 30 тыс. римлян покинули разрушенные извержением вулкана Помпеи, но затем некоторые из них вернулись и город продолжил существовать, превратившись в трущобы.

Ученые отметили, что до извержения в Помпеях и их окрестностях проживало от 20 тыс. до 30 тыс. человек. Исторические данные свидетельствуют о том, что большинство бежало, как только вулкан начал извергаться.

Габриэль Цухтригель, директор археологического парка на месте Помпей, заявил, что артефакты, обнаруженные во время раскопок в районе Инсула Меридионалис, показали, что город, образовавшийся после извержения, состоящий из "изгоев", веками существовал среди руин, занимая верхние этажи зданий, которые возвышались над кучами вулканического пепла.

Цухтригель пояснил, что, хотя археологи знали о признаках повторного заселения Помпей, они, как правило, игнорировали их. По его словам, спешка в поисках хорошо сохранившихся римских артефактов привела к тому, что "слабые следы" разрозненных поселений были уничтожены без документирования.

Новое исследование предполагает, что потом в город также вернулись те, которые хотели спасти то, что могли. Но даже при пике численности переселенцев в 2000 человек (эту цифру назвал доктор Цухтригель), Помпеи так и не вернули себе прежнего величия. Город окончательно забросили в V веке, вероятно, из-за очередного извержения Везувия в 472 году н.э.

Ранее физики назвали дату гибели мира.

Аксинья Титова
Последние
Популярные
Ошибка в тексте: