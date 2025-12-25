#Казахстан в сравнении
Наука и технологии

Когда световой день начнет расти

закат, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2025 13:41 Фото: pixabay
Продолжительность светового дня пока практически не увеличилась с момента зимнего солнцестояния, сообщает Zakon.kz.

В Московском планетарии рассказали, когда начнется ощутимое увеличение светлого времени суток.

"Прибавляться день будет не сразу, не зря называют "солнцестоянием" – вплоть до 26 декабря его продолжительность будет практически одинаковой, а вот начиная с 26 декабря день пойдет на прирост и к новому году увеличится уже на 5-6 минут", – сказали РИА Новости в планетарии.

В планетарии рассказали, что световой день не всегда прибавляется равномерно. В среднем он увеличивается на две минуты, это связано с движением Земли вокруг Солнца и формой ее орбиты.

Зимнее солнцестояние в 2025 году произошло 21 декабря, это был самый короткий день года. Самый длинный день в году наступит в день летнего солнцестояния, 21 июня.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
