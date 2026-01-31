Вишня помогает работе кишечника – ученые

Ученые выяснили, что улучшать жировой обмен в печени она способна только при определенной продолжительности светового дня, сообщает Zakon.kz.

Привычная вишня оказалась продуктом с "таймером". Улучшать жировой обмен в печени она способна лишь в определенное время года. К такому выводу пришли ученые, изучив влияние сезонного потребления ягоды на липидный профиль организма. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

В ходе эксперимента на лабораторных крысах исследователи воспроизвели разные сезоны года, меняя продолжительность светового дня: от короткого "зимнего" до длинного "летнего".

На протяжении семи недель животные получали обычный рацион с добавлением местной или привозной вишни. После этого ученые изучили состав жирных кислот в печени и мышцах, а также активность генов, связанных с жировым обменом.

Выяснилось, что наибольшую пользу вишня приносила при "летнем" световом режиме. Именно в этот период в печени снижался уровень насыщенных жиров, прежде всего пальмитиновой кислоты. Это один из маркеров неблагоприятных метаболических изменений. В другие сезоны подобного эффекта зафиксировано не было.

Параллельно в мышцах уменьшалось содержание полиненасыщенных жирных кислот, что, по мнению авторов, говорит об их более активном использовании в качестве источника энергии.

Исследователи подчеркивают: работа подтверждает значимость хронопитания, согласования рациона с биологическими ритмами и временем года. Один и тот же продукт может работать по-разному, и вишня стала ярким примером того, как сезон влияет на пользу привычной еды.

