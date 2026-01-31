#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
501.02
597.27
6.59
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
501.02
597.27
6.59
Наука и технологии

Вишня помогает работе кишечника – ученые

польза вишни, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2026 14:43 Фото: freepik
Ученые выяснили, что улучшать жировой обмен в печени она способна только при определенной продолжительности светового дня, сообщает Zakon.kz.

Привычная вишня оказалась продуктом с "таймером". Улучшать жировой обмен в печени она способна лишь в определенное время года. К такому выводу пришли ученые, изучив влияние сезонного потребления ягоды на липидный профиль организма. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

В ходе эксперимента на лабораторных крысах исследователи воспроизвели разные сезоны года, меняя продолжительность светового дня: от короткого "зимнего" до длинного "летнего".

На протяжении семи недель животные получали обычный рацион с добавлением местной или привозной вишни. После этого ученые изучили состав жирных кислот в печени и мышцах, а также активность генов, связанных с жировым обменом.

Выяснилось, что наибольшую пользу вишня приносила при "летнем" световом режиме. Именно в этот период в печени снижался уровень насыщенных жиров, прежде всего пальмитиновой кислоты. Это один из маркеров неблагоприятных метаболических изменений. В другие сезоны подобного эффекта зафиксировано не было.

Параллельно в мышцах уменьшалось содержание полиненасыщенных жирных кислот, что, по мнению авторов, говорит об их более активном использовании в качестве источника энергии.

Исследователи подчеркивают: работа подтверждает значимость хронопитания, согласования рациона с биологическими ритмами и временем года. Один и тот же продукт может работать по-разному, и вишня стала ярким примером того, как сезон влияет на пользу привычной еды.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее мы сообщали, что врач-инфекционист объяснил, чем на самом деле опасна вода.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Читайте также
Ученые нашли способ улучшить работу мозга за три минуты
17:06, 23 декабря 2023
Ученые нашли способ улучшить работу мозга за три минуты
Когда световой день начнет расти
13:41, 25 декабря 2025
Когда световой день начнет расти
Ученые выяснили, какие качества помогают людям справляться с конфликтами
15:40, 25 января 2025
Ученые выяснили, какие качества помогают людям справляться с конфликтами
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Арина Соболенко сравняла счёт в финальном матче АО-2026 против Елены Рыбакиной
15:11, Сегодня
Арина Соболенко сравняла счёт в финальном матче АО-2026 против Елены Рыбакиной
Драмой завершился матч "Барыса" в КХЛ
14:30, Сегодня
Драмой завершился матч "Барыса" в КХЛ
Елена Рыбакина в шаге от победы на Аustralian open: Соболенко повержена в первом сете
14:26, Сегодня
Елена Рыбакина в шаге от победы на Аustralian open: Соболенко повержена в первом сете
В очном противостоянии казахстанцев в КХЛ победу одержал защитник "Автомобилиста"
14:22, Сегодня
В очном противостоянии казахстанцев в КХЛ победу одержал защитник "Автомобилиста"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: