#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
525.28
607.85
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
525.28
607.85
6.47
Мир

Когда наступит самый короткий день в 2025 году

деревья, солнце, зима, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2025 15:07 Фото: pixabay
Длина светового дня в 2025 году сократится до минимума 21 декабря, когда наступит зимнее солнцестояние, сообщает Zakon.kz.

По словам руководителя отдела методического сопровождения Московского планетария Людмилы Кошман, в этот день Солнце достигнет минимального склонения – 23,5° к югу от небесного экватора.

Это означает, что ночь будет самой длинной, а день – самым коротким в Северном полушарии.

"В начале декабря продолжительность светового дня составляет 7 часов 27 минут, 21 декабря – 6 часов 59 минут 51 секунду. К концу месяца день увеличится до 7 часов 5 минут", – цитируют Кошман РИА Новости.

Далее, уточняет специалист, продолжительность дня начнет расти и к 21 июня 2026 года, в день летнего солнцестояния, достигнет 17 часов 33 минут.

Зимнее солнцестояние – это один из важнейших астрономических моментов года. Обычно наступает 21 или 22 декабря (в разные годы сдвигается из-за календаря и високосных лет). В Южном полушарии зимнее солнцестояние случается в июне.

Интересные факты и традиции

У древних народов зимнее солнцестояние символизировало "рождение нового солнца", возрождение жизни и надежды. Многие зимние праздники (например, Йоль у древних германцев или Сатурналии в Древнем Риме) были приурочены именно к этому событию. В наши дни в честь солнцестояния проходят фестивали в разных странах – от Стоунхенджа до Японии.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2025 15:07
Ученые нашли новый след жизни в Солнечной системе

Немного ранее мы рассказывали, что очень сильная магнитная буря планетарного масштаба, почти достигшая высшего уровня G5, происходит на Земле. Изначально ученые предполагали, что это будет самый слабый удар, уровня G1-G2, однако буря оказалась намного сильнее.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
10 февраля наступил Новый год по лунному календарю
10:16, 10 февраля 2024
10 февраля наступил Новый год по лунному календарю
На Земле наступил самый длинный день в году
10:49, 21 июня 2025
На Земле наступил самый длинный день в году
22 сентября – день осеннего равноденствия: что обязательно нужно сделать, а что под запретом
16:08, 19 сентября 2025
22 сентября – день осеннего равноденствия: что обязательно нужно сделать, а что под запретом
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: