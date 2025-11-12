Когда наступит самый короткий день в 2025 году

Длина светового дня в 2025 году сократится до минимума 21 декабря, когда наступит зимнее солнцестояние, сообщает Zakon.kz.

По словам руководителя отдела методического сопровождения Московского планетария Людмилы Кошман, в этот день Солнце достигнет минимального склонения – 23,5° к югу от небесного экватора.

Это означает, что ночь будет самой длинной, а день – самым коротким в Северном полушарии.

"В начале декабря продолжительность светового дня составляет 7 часов 27 минут, 21 декабря – 6 часов 59 минут 51 секунду. К концу месяца день увеличится до 7 часов 5 минут", – цитируют Кошман РИА Новости.

Далее, уточняет специалист, продолжительность дня начнет расти и к 21 июня 2026 года, в день летнего солнцестояния, достигнет 17 часов 33 минут.

Зимнее солнцестояние – это один из важнейших астрономических моментов года. Обычно наступает 21 или 22 декабря (в разные годы сдвигается из-за календаря и високосных лет). В Южном полушарии зимнее солнцестояние случается в июне.

Интересные факты и традиции

У древних народов зимнее солнцестояние символизировало "рождение нового солнца", возрождение жизни и надежды. Многие зимние праздники (например, Йоль у древних германцев или Сатурналии в Древнем Риме) были приурочены именно к этому событию. В наши дни в честь солнцестояния проходят фестивали в разных странах – от Стоунхенджа до Японии.

