Ученые впервые увидели взрыв сверхновой звезды

Фото: pixabay

Астрономы впервые наблюдали взрыв сверхновой на рекордном расстоянии с помощью космического телескопа Джеймс Уэбб. Событие связано с гамма-всплеском GRB 250314A, который произошел, когда Вселенной было около 730 млн лет, сообщает Zakon.kz.

Гамма-всплеск зафиксировала обсерватория SVOM, а удаленность подтвердили через большой телескоп ESO и инфракрасную камеру NIRCam Джеймса Уэбба, позволив отделить свет взрыва от излучения родительской галактики, пишет журнал Astronomy & Astrophysics. "Далекая сверхновая по характеристикам похожа на современные аналоги, такие как SN 1998bw. Это ставит под сомнение представление о том, что первые звезды умирали иначе, чем современные", – отметили исследователи. В ближайшие годы планируются новые наблюдения, чтобы изучить галактику-хозяина и уточнить свойства взрыва. Ранее сообщалось, что комета 3I/ATLAS стала международной научной сенсацией. К ней было приковано внимание едва ли не всех приборов, имевшихся в распоряжении астрономов.

