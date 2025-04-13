Астрономы впервые зафиксировали, как звезда поглотила гигантскую планету

Американские исследователи из Национального центра оптико-инфракрасной астрономии совместно с другими научными организациями с помощью космического телескопа "Джеймс Уэбб" впервые зафиксировали момент, когда звезда столкнулась с массивной планетой, сообщает Zakon.kz.

Результаты исследования опубликованы в The Astrophysical Journal (TAJ).

Объект наблюдений – звезда с массой меньше солнечной, расположенная в созвездии Орла на расстоянии около 12 тысяч световых лет от Земли. Она поглотила газовый гигант типа "горячий юпитер", который оказался слишком близко к своему светилу.

Первоначально ученые предположили, что разрушение планеты произошло из-за расширения звезды. Однако дальнейшие наблюдения показали, что ее орбита постепенно разрушалась под действием гравитации, и в итоге планета буквально врезалась в поверхность звезды.

Это событие сопровождалось мощным выбросом горячего газа и пыли, сформировавших вокруг звезды кольцеобразное облако.

Хотя такой сценарий маловероятен в пределах нашей Солнечной системы, ученые предупреждают: примерно через 5 миллиардов лет Солнце, перейдя в стадию красного гиганта, может поглотить Меркурий, Венеру и, возможно, Землю.

"Наша система пока стабильна, но в далеком будущем Солнце все же может поглотить внутренние планеты", – отметил руководитель исследования Райан Лау.

А ранее стало известно, что гигантская черная дыра проснулась после десятилетий молчания.