Неожиданный взрыв на Солнце: ученые наблюдают аномальную активность

Астрономы сообщили о крайне мощном взрыве, произошедшем на скрытой от Земли стороне Солнца, сообщает Zakon.kz.

По информации Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, минувшей ночью на обратной стороне Солнца был зафиксирован сильный двойной взрыв. Наблюдать это событие напрямую в настоящее время невозможно, поскольку в данном секторе не находится ни один космический аппарат.

Ученые отмечают, что оценить точные масштабы и характеристики вспышки затруднительно. Специалисты признают, что столь высокая активность в этой области Солнца ранее не прогнозировалась.

В лаборатории пояснили, что рядом с Солнцем визуально продолжают наблюдаться три планеты — Венера, Меркурий и Марс. При этом может создаваться иллюзия, что выброс солнечной плазмы направлен в сторону Венеры и Меркурия. Однако на самом деле эти планеты расположены за Солнцем, на противоположной от Земли стороне, а облака плазмы были выброшены в ином направлении и не пересекли их орбиты.

Астрономы также сообщили, что в случае сохранения активности в этом регионе в течение ближайших дней источники вспышек могут появиться в зоне прямой видимости с Земли по мере вращения Солнца. Тогда активные области станут заметны на левом краю солнечного диска.

