#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
503.35
590.63
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
503.35
590.63
6.62
Наука и технологии

Неожиданный взрыв на Солнце: ученые наблюдают аномальную активность

Солнце, вспышка, наука, аномалии , фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2026 23:36 Фото: pixabay
Астрономы сообщили о крайне мощном взрыве, произошедшем на скрытой от Земли стороне Солнца, сообщает Zakon.kz.

По информации Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, минувшей ночью на обратной стороне Солнца был зафиксирован сильный двойной взрыв. Наблюдать это событие напрямую в настоящее время невозможно, поскольку в данном секторе не находится ни один космический аппарат.

Ученые отмечают, что оценить точные масштабы и характеристики вспышки затруднительно. Специалисты признают, что столь высокая активность в этой области Солнца ранее не прогнозировалась.

В лаборатории пояснили, что рядом с Солнцем визуально продолжают наблюдаться три планеты — Венера, Меркурий и Марс. При этом может создаваться иллюзия, что выброс солнечной плазмы направлен в сторону Венеры и Меркурия. Однако на самом деле эти планеты расположены за Солнцем, на противоположной от Земли стороне, а облака плазмы были выброшены в ином направлении и не пересекли их орбиты.

Астрономы также сообщили, что в случае сохранения активности в этом регионе в течение ближайших дней источники вспышек могут появиться в зоне прямой видимости с Земли по мере вращения Солнца. Тогда активные области станут заметны на левом краю солнечного диска.

Ранее ученые, наконец, выяснили истинное происхождение камней Стоунхенджа.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Солнце готовит мощный взрыв? Ученые фиксируют рекордную активность
11:25, 29 августа 2025
Солнце готовит мощный взрыв? Ученые фиксируют рекордную активность
Опасная активность на Солнце: два сильнейших взрыва подряд – чего ждать Земле
16:21, 16 июня 2025
Опасная активность на Солнце: два сильнейших взрыва подряд – чего ждать Земле
Как повлияет на землян крупная вспышка на Солнце
05:58, 10 февраля 2024
Как повлияет на землян крупная вспышка на Солнце
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: