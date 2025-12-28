#Казахстан в сравнении
Наука и технологии

Испортят ли магнитные бури праздничные дни перед Новым годом – ответ ученых

Солнце, магнитные бури, наука, прогноз , фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2025 19:36 Фото: Telegram/lpixras
Геомагнитная обстановка 28 декабря 2025 года останется стабильной и не представляет угрозы для жителей Земли. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии Институт космических исследований РАН, передает Zakon.kz.

По данным специалистов, за прошедшие сутки геомагнитная ситуация была спокойной, а вспышечная активность на Солнце – умеренно повышенной, однако без каких-либо рисков для планеты.

Согласно прогнозу, в течение ближайших суток существенных изменений не ожидается: геомагнитный фон сохранится на спокойном уровне, а солнечная активность останется в прежних пределах.

В лаборатории отметили, что оставшиеся дни до Нового года пройдут без магнитных бурь. Даже возможные солнечные вспышки, по словам ученых, не окажут влияния на Землю и будут носить лишь "фейерверочный" характер. Специалисты призвали не беспокоиться и спокойно заниматься повседневными делами.

Ранее ученые рассказали, что в 2025 году число дней с магнитными бурями и геомагнитными возмущениями достигло рекордных значений за последние 10-20 лет.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
