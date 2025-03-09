На Землю обрушились две магнитные бури за сутки

9 марта 2025 года на Землю пришли две магнитные бури. Информация о них была опубликована на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным, магнитные колебания геомагнитного поля дважды превысили порог магнитных бурь. Первая волна бурь произошла с 8:00 до 11:00 по времени Астаны, а вторая – после 14:00.

Ранее сообщалось, что геомагнитная обстановка ухудшилась на Земле 9 марта 2025 года из-за корональной дыры на Солнце. По словам специалистов, магнитная буря пойдет на спад к понедельнику.

Специалисты объяснили, так ли опасны магнитные бури для здоровья, как об этом говорят, и какие меры помогут не болеть во время природных изменений.