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Наука и технологии

На Землю обрушились две магнитные бури за сутки

магнитные бури, земля, солнце , фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2025 00:02 Фото: pixabay
9 марта 2025 года на Землю пришли две магнитные бури. Информация о них была опубликована на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным, магнитные колебания геомагнитного поля дважды превысили порог магнитных бурь. Первая волна бурь произошла с 8:00 до 11:00 по времени Астаны, а вторая – после 14:00.

Ранее сообщалось, что геомагнитная обстановка ухудшилась на Земле 9 марта 2025 года из-за корональной дыры на Солнце. По словам специалистов, магнитная буря пойдет на спад к понедельнику. 

Специалисты объяснили, так ли опасны магнитные бури для здоровья, как об этом говорят, и какие меры помогут не болеть во время природных изменений.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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