Наука и технологии

2025 год стал рекордным по магнитным бурям за десятилетие – ученые

Солнце, Земля, магнитные бури, статистика, рекорд , фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2025 01:00 Фото: pixabay
В 2025 году число дней с магнитными бурями и геомагнитными возмущениями достигло рекордных значений за последние 10-20 лет, сообщает Zakon.kz.

Об этом 24 декабря сообщили в Telegram-канале специалисты Лаборатория солнечной астрономии.

По их данным, за прошедшие с начала года 358 дней магнитные бури фиксировались 69 раз – против 44 случаев в 2024 году. При этом общее число геомагнитно-возмущенных дней, когда индекс Kp достигал значения 4 и выше, выросло до 164. Это на 75 процентов больше показателей прошлого года.

Сравнимые значения по числу магнитных бурь в последний раз наблюдались в 2015 и 2016 годах – 79 и 69 случаев соответственно. Показатель 2016 года может быть превышен уже до конца текущего года, поскольку на Землю продолжает воздействовать крупная корональная дыра на Солнце.

По общему числу геомагнитно-возмущенных дней более высокий уровень фиксировался лишь в 2005 году – тогда их было 169. Основной причиной роста активности ученые называют необычно большое количество корональных дыр, массовое формирование которых началось в первые месяцы 2025 года. Эти структуры, как отмечают специалисты, в значительной степени определяют текущую солнечную активность, отодвигая на второй план вспышки.

Эксперты не видят признаков снижения числа или размеров корональных дыр и не исключают, что повышенная геомагнитная активность сохранится как минимум в первые месяцы 2026 года.

Абсолютным рекордсменом XXI века остается 2003 год, когда было зафиксировано 272 геомагнитно-возмущенных дня, включая 154 дня с магнитными бурями. Самым спокойным годом считается 2009-й – тогда произошло всего четыре магнитные бури. Среди относительно недавних лет минимальная активность наблюдалась также в 2019 и 2020 годах.

А ранее стало известно, что Земля максимально приблизится к Солнцу в январе.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
