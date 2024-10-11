Глава Национальной Ассамблеи Кореи прочитал лекцию в университете имени Коркыт ата

В Кызылординском университете имени Коркыт ата состоялась встреча с корейской делегацией во главе с председателем Национальной Ассамблеи Кореи У Вон Шик.

Отметим, что в 2023 году У Вон Шик было присвоено звание "Почетный профессор" Кызылординского университета имени Коркыт ата. А первый его официальный визит в Казахстан в качестве председателя Ассамблеи продолжился чтением лекций студентам университета.

Фото: Кызылординский университет имени Коркыт ата

Председатель правления – ректор Бейбиткуль Каримова поблагодарила почетного профессора за поддержку в развитии инициатив в области образования и технологий. В ходе встречи обсуждены совместные двусторонние проекты и высказаны предложения со стороны университета.

Председатель делегации У Вон Шик выразил благодарность коллективу университета и желание дальше укреплять взаимовыгодное партнерство.

Фото: Кызылординский университет имени Коркыт ата

Кроме того, делегация Кореи ознакомилась с работой Института искусственного интеллекта, созданного совместно с СеулТехом.

Напомним, в рамках "Ведущего университетского проекта по международному сотрудничеству" (LUPIC) между Кызылординским университетом имени Коркыт ата и Сеульским национальным университетом науки и технологий (СеулТех) в 2023 году был создан Институт искусственного интеллекта.

Фото: Кызылординский университет имени Коркыт ата

В текущем году МНВО РК выделено 100 грантов для абитуриентов, желающих обучаться по программам СеулТеха. В настоящее время начато обучение по 4 совместным программам.

Фото: Кызылординский университет имени Коркыт ата

Со следующего учебного года будут реализованы двухдипломные программы по AI architect и Data management. Со стороны СеулТеха открываются лабораторные классы, будет поставляться необходимое оборудование, серверы, а также создан Цент бизнес инкубации, начнется подготовка инженеров по сбору дронов.

В дальнейшем в рамках научно-технического сотрудничества с СеулТехом преподаватели будут обмениваться опытом. Студенты будут обучаться на английском и корейском языках.