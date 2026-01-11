#Казахстан в сравнении
Наука и технологии

Китайские ученые научились извлекать золото из старых телефонов за 20 минут

Золото, экран, металл, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2026 04:30 Фото: freepik
Китайские ученые разработали революционный метод извлечения золота из электронных отходов. Исследователи изобрели быстрый и дешевый метод извлечения более 98% золота из старых мобильных телефонов всего за 20 минут при комнатной температуре, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Angewandte Chemie International Edition, это открытие может кардинально изменить глобальную практику переработки электронного мусора и снизить зависимость от традиционной добычи золота.

Новый способ, основанный на механизме саморастворения, использует водный раствор пероксомоносульфата калия и хлорида калия. При контакте с поверхностью золота или палладия сами металлы выступают катализаторами, активируя образование высокореакционных окислителей.

Эти вещества разрушают связь металлических атомов, позволяя хлорид-ионам растворять их для последующего извлечения. Метод исключает необходимость применения токсичных реагентов, таких как цианид, и внешних катализаторов.

Эксперименты показали, что процесс обеспечивает эффективность извлечения золота на уровне 98,2% из старых процессоров и печатных плат, а также позволяет восстановить 93,4% палладия. При этом себестоимость извлечения составляет лишь около трети от текущих рыночных цен, что делает метод самым экономичным на сегодня.

Например, переработка 10 килограммов плат позволяет получить примерно 1,4 грамма золота при общих затратах около 72 долларов США. Для сравнения, текущая рыночная цена золота существенно выше. Помимо экономической выгоды, технология примерно на 62,5% снижает энергопотребление по сравнению с традиционными методами и более чем на 93% сокращает затраты на реагенты.

Она также генерирует значительно меньше опасных вторичных отходов. После растворения металлы могут быть восстановлены до высокой чистоты с помощью простых этапов очистки.

Ранее бывший ученый NASA заявил о создании двигателя, который обманывает законы физики.

Аксинья Титова
