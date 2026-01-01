Ученые выявили усилитель эффективности иммунотерапии при раке

Жизненно важный минерал и химический элемент способен усиливать эффективность противораковой терапии, сообщает Zakon.kz.

Как заявили ученые, магний может играть более важную роль в эффективности противоопухолевой иммунотерапии, чем считалось ранее. К такому выводу пришли итальянские онкологи, проанализировавшие данные экспериментальных и клинических исследований, посвященных связи уровня магния и ответа на современные методы лечения рака. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

В публикации отмечается, что магний необходим для нормальной работы ключевых клеток иммунной системы – Т-лимфоцитов и натуральных киллеров, которые лежат в основе действия иммунных чекпоинт-ингибиторов и CAR-T-терапии. А при дефиците магния снижается способность иммунных клеток распознавать и уничтожать опухоль, тогда как нормальный или слегка повышенный уровень этого микроэлемента может усиливать противоопухолевый ответ.

"Ретроспективные клинические данные показывают, что у пациентов с нормальным уровнем магния в крови чаще наблюдаются более длительная выживаемость и лучший ответ на иммунотерапию – в том числе при раке легкого, пищевода и лимфомах. Низкий уровень магния, напротив, ассоциировался с худшими исходами, независимо от других факторов риска", – пришли к выводу ученые.

При этом врачи подчеркивают, что речь не идет о самостоятельном "лечении магнием". Эффект пока подтвержден в основном наблюдательными исследованиями, а оптимальные дозы и сроки возможной коррекции дефицита не определены.

Тем не менее авторы исследования считают, что контроль уровня магния перед и во время иммунотерапии может стать важным вспомогательным инструментом в онкологической практике и требует проверки в будущих клинических испытаниях.

