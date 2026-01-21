#Казахстан в сравнении
Наука и технологии

Ученые назвали продукт, который помогает при язве желудка и раке ЖКТ

Брокколи на деревянной доске, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2026 19:05 Фото: freepik
Лечение язвы желудка зависит от причины, стадии и общего состояния здоровья пациента. В большинстве случаев терапия проводится комплексно и включает медикаменты, диету, отказ от вредных привычек. Специалисты считают, что иногда бороться с болезнью помогает брокколи, сообщает Zakon.kz.

Добавление в рацион брокколи помогает бороться с язвой желудка и снижает риск развития рака желудочно-кишечного тракта. Об этом рассказала "Газете.Ru" доцент кафедры госпитальной педиатрии Института материнства и детства Пироговского Университета Ольга Тарасова.

"Самая ценная молекула в брокколи – это сульфорафан. Это противовоспалительный агент: он помогает "утихомирить" вялотекущие воспалительные процессы в слизистой оболочке желудка и кишечника, которые лежат в основе многих хронических заболеваний. Сульфорафан усиливает выработку собственных ферментов печени, которые обезвреживают потенциально вредные соединения. Это мягкая и естественная поддержка главного фильтра организма. Кроме того, ряд исследований показывает, что сульфорафан может подавлять активность бактерии Helicobacter pylori – главной виновницы гастритов и язвенной болезни, выступая как вспомогательное средство", – пояснила доктор.

Брокколи богата клетчаткой, которая служит питательной средой для полезной микрофлоры. Здоровый микробиом – это крепкий иммунитет, лучшее усвоение питательных веществ и даже защита от воспалительных заболеваний кишечника. Между прочим, в нем живет до 70% иммунных клеток, говорят врачи.

"Комбинация антиоксидантов (витамины С, Е, бета-каротин), витамина К и того же сульфорафана способствует укреплению защитного барьера слизистой оболочки желудка. Это делает ее более устойчивой к агрессивным факторам, хотя, конечно, не отменяет лечения при уже существующей язве. Кроме того, регулярное употребление крестоцветных овощей, в частности брокколи, статистически связано со снижением риска развития рака толстой кишки, желудка и пищевода. Механизмы: защита ДНК клеток, противовоспалительное действие и стимуляция апоптоза (естественной гибели) поврежденных клеток", – отмечает доктор.

Однако при неправильном приготовлении (долгая варка) сульфорафан и витамины просто переселяются в бульон. Поэтому лучше готовить овощ 5-7 минут на пару до ярко-зеленого цвета и легкой хрусткости, запекать или быстро обжаривать на сильном огне.

Ранее Zakon.kz писал про интересные свойства краснокочанной капусты.

Фото Денис Брагин
Денис Брагин
