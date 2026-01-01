Небо устроит шоу в январе: Земля приблизится к Солнцу и начнется мощный звездопад

В течение января землян ждет целый ряд заметных астрономических событий – от максимального сближения Земли с Солнцем до пика метеорного потока Квадрантиды и редких сближений небесных тел, сообщает Zakon.kz.

Об этом ТАСС сообщил инженер учебной астрономической обсерватории Уральского федерального университета Владилен Санакоев.



По его словам, в ночь на 2 января Луна приблизится к Земле на расстояние чуть более 360 тыс. км – это примерно на 6% меньше среднего значения. С 1 по 3 января Луна будет казаться крупнее обычного, а 3 января наступит полнолуние. В этот же день Земля окажется на минимальном расстоянии от Солнца – около 147,1 млн км. Такое положение орбиты называется перигелием.

В ночь с 3 на 4 января ожидается пик метеорного потока Квадрантиды – от 60 до 100 метеоров в час. Однако условия для наблюдений будут осложнены полной Луной, из-за которой слабые метеоры могут быть плохо заметны. Лучшее время для наблюдения – предрассветные часы в восточной части неба.

Кроме того, 6 января во время восхода Луны произойдет покрытие звезды Регул из созвездия Льва – одной из 25 самых ярких звезд ночного неба. Наиболее благоприятные условия для наблюдений сложатся в Тюмени и Ханты-Мансийске, где Луна поднимется над горизонтом на 7-9 градусов. Для наблюдений потребуется бинокль или телескоп.

В ночь с 9 на 10 января Земля максимально сблизится с Юпитером – расстояние между ними составит около 633 млн км. В течение месяца также можно будет наблюдать четыре крупнейших спутника планеты – Ио, Европу, Ганимед и Каллисто. 15 января они выстроятся в одну линию, а 17 января образуют симметричную конфигурацию вокруг Юпитера.

По вечерам в юго-западной части неба в январе будет хорошо заметен Сатурн. 1, 9 и 17 января рядом с планетой можно будет увидеть ее крупнейший спутник Титан, проходящий по диску Сатурна или за ним.

Завершит месяц редкое зрелище: вечером 30 января на небосводе произойдет сближение Луны, Юпитера и самой яркой звезды ночного неба – Сириуса. Луна и Юпитер поднимутся более чем на 50 градусов над горизонтом, а Сириус будет виден низко над линией горизонта – примерно на высоте 15 градусов.

Ранее стало известно, что 3I/ATLAS оказалась намного меньше, чем ожидали ученые.

