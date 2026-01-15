#Казахстан в сравнении
Наука и технологии

Венера, Марс и Меркурий формируют "крест" у Солнца: когда можно увидеть редкое шоу в небе

Планеты, парад, солнце, шоу , фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2026 01:50 Фото: pixabay
Вокруг Солнца продолжают выстраиваться планеты, формируя редкий для текущего столетия парад. В настоящий момент на поступающих из космоса снимках уже видны три небесных тела – Меркурий, Венера и Марс, сообщает Zakon.kz.

Кульминация астрономического явления ожидается 21-22 января. В эти дни к Солнцу максимально приблизится Меркурий, в результате чего будет сформирована симметричная конфигурация из четырех тел. Вертикальную ось образуют Солнце и Меркурий, а горизонтальную – Венера и Марс, что создаст визуальную структуру в форме креста.

Как сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, подобное взаимное расположение планет считается уникальным по масштабам текущего столетия и представляет значительный интерес для научных наблюдений.

Ранее стало известно, что астероид CE2XZW2, наделавший шума в ученой среде с 14 января 2026 года, оказался небезызвестной кометой 3I/ATLAS.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
