Ученые заявили, когда начинается старение: неожиданная цифра
Процесс старения у человека запускается уже в 25 лет. Об этом удивительном факте рассказали ученые, сообщает Zakon.kz.
Как отметила первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Татьяна Яковлева:
"Старение действительно начинается, хочется нам этого или нет, именно в 25 лет".
По словам специалиста, в мировой науке существует множество теорий и биомаркеров, с помощью которых определяют биологический возраст.
Среди ключевых признаков старения в публикации издания "АиФ" отмечены: нарушения обмена веществ, саркопения (снижение мышечной массы и силы), а также накопление так называемых "клеток-зомби" – поврежденных клеток, которые перестают делиться, но не погибают, нарушая работу тканей.
