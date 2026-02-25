#Референдум-2026
#Казахмыс
Советы

Ученые заявили, когда начинается старение: неожиданная цифра

Пожилые люди, пожилой человек, пожилой, пожилая, пожилые, пенсионеры, пенсионер, пенсия, пенсионный возраст , фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2026 19:01 Фото: Zakon.kz
Процесс старения у человека запускается уже в 25 лет. Об этом удивительном факте рассказали ученые, сообщает Zakon.kz.

Как отметила первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Татьяна Яковлева:

"Старение действительно начинается, хочется нам этого или нет, именно в 25 лет".

По словам специалиста, в мировой науке существует множество теорий и биомаркеров, с помощью которых определяют биологический возраст.

Среди ключевых признаков старения в публикации издания "АиФ" отмечены: нарушения обмена веществ, саркопения (снижение мышечной массы и силы), а также накопление так называемых "клеток-зомби" – поврежденных клеток, которые перестают делиться, но не погибают, нарушая работу тканей.

Немного ранее российский врач-гастроэнтеролог Юлия Сластен перечислила категории людей, которым рекомендуется воздерживаться от сыра с плесенью. Также медики объяснили, почему не стоит спасать просроченные продукты.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
