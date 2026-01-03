Почему зимой тянет есть больше и как не набрать лишние килограммы

Чтобы не переедать и не набирать лишний вес в холодное время года, важно поддерживать выработку серотонина – гормона, отвечающего за чувство насыщения, сообщает Zakon.kz.

Об этом "Газете.Ru" рассказала врач-эндокринолог, руководитель проекта "Школа снижения лишнего веса" Юлия Атаманова.

По словам специалиста, серотонин играет ключевую роль в регуляции пищевого поведения: он помогает вовремя почувствовать сытость и снижает ощущение голода, воздействуя на соответствующие центры в гипоталамусе.

Повысить уровень этого нейромедиатора можно с помощью физической активности. Даже регулярные прогулки на свежем воздухе способствуют увеличению выработки триптофана – аминокислоты, необходимой для синтеза серотонина. Кроме того, врач рекомендует включать в рацион продукты, богатые триптофаном: белое мясо, рыбу, бобовые, тофу, молочные продукты, а также овощи, фрукты и цельнозерновые продукты. Для лучшего эффекта белковую пищу стоит сочетать с цельнозерновыми гарнирами.

Также Атаманова советует сократить употребление алкоголя, поскольку он снижает уровень серотонина, и внимательно следить за питьевым режимом. Зимой обезвоживание нередко маскируется под чувство голода, так как сигналы жажды становятся менее выраженными.

В холодное время года специалист рекомендует отдавать предпочтение теплым напиткам – чаю или воде с лимоном. В среднем взрослому человеку необходимо выпивать около 1,5-2 литров жидкости в день, чтобы избежать ложного чувства голода и переедания.

