В Ливии раскопали 7000-летние мумии, которые никогда не встречались на Земле

Две мумии, которым 7000 лет, и которые естественным образом сохранились, обнаружили в скальном убежище Такаркори в Ливии. Но самое загадочное открытие кроется в их ДНК, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Dailygalaxy, археологи извлекли удивительно хорошо сохранившиеся останки во время раскопок ранних человеческих захоронений. Исследователи считают, что эти две мумии принадлежат людям, которые жили в период Африканского влажного периода, когда Сахара была покрыта реками и лугами.

Исследование, проведенное Надой Салем из Института эволюционной антропологии им. Макса Планка, проанализировало ДНК, взятую из зубов и костей ног мумий, которые при жизни были женщинами. Результаты показали, что они принадлежали к ранее неизвестной человеческой линии.

Фото: Sapienza University of Rome

Эта генетическая ветвь, по-видимому, отделилась от населения Африки к югу от Сахары около 50 тыс. лет назад, примерно в то же время, когда другие современные люди начали покидать Африку. Как указано в исследовании, эта линия, вероятно, не имеет прямой связи с современными популяциями в регионе.

"ДНК, извлеченная из останков двух женщин-скотоводов, похороненных в скальном убежище около 7000 лет назад, показывает, что большая часть их родословной восходит к ранее неизвестной древней североафриканской генетической линии", – сказала Луиза Хамфри, руководитель исследования в Центре исследований эволюции человека Музея естественной истории в Лондоне.

Одним из наиболее загадочных аспектов исследования является ничтожно малое количество ДНК неандертальцев, обнаруженное в геномах мумий, всего 0,15%. Это примерно десятая часть от того, что обычно обнаруживается у людей, чьи предки жили за пределами Африки.

