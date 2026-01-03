В Ливии раскопали 7000-летние мумии, которые никогда не встречались на Земле
Как пишет Dailygalaxy, археологи извлекли удивительно хорошо сохранившиеся останки во время раскопок ранних человеческих захоронений. Исследователи считают, что эти две мумии принадлежат людям, которые жили в период Африканского влажного периода, когда Сахара была покрыта реками и лугами.
Исследование, проведенное Надой Салем из Института эволюционной антропологии им. Макса Планка, проанализировало ДНК, взятую из зубов и костей ног мумий, которые при жизни были женщинами. Результаты показали, что они принадлежали к ранее неизвестной человеческой линии.
Фото: Sapienza University of Rome
Эта генетическая ветвь, по-видимому, отделилась от населения Африки к югу от Сахары около 50 тыс. лет назад, примерно в то же время, когда другие современные люди начали покидать Африку. Как указано в исследовании, эта линия, вероятно, не имеет прямой связи с современными популяциями в регионе.
"ДНК, извлеченная из останков двух женщин-скотоводов, похороненных в скальном убежище около 7000 лет назад, показывает, что большая часть их родословной восходит к ранее неизвестной древней североафриканской генетической линии", – сказала Луиза Хамфри, руководитель исследования в Центре исследований эволюции человека Музея естественной истории в Лондоне.
Одним из наиболее загадочных аспектов исследования является ничтожно малое количество ДНК неандертальцев, обнаруженное в геномах мумий, всего 0,15%. Это примерно десятая часть от того, что обычно обнаруживается у людей, чьи предки жили за пределами Африки.
