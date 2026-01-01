Геологи нашли в скале следы существования неизвестного существа
Как пишет Indian Defence Review, на первый взгляд, камень имеет типичный вид для засушливых регионов, которые сформированы эрозией и временем, но если посмотреть ближе, то можно увидеть узкие, равномерно расположенные каналы, которые проходят по открытым скальным поверхностям.
Фото: Geomicrobiology Journal
На такие образования внимание обратили геологи и микробиологи, которые изучают древние взаимодействия между жизнью и твердой Землей.
"Туннели, которые можно увидеть только под увеличением, не разбросаны хаотично, а, кажется, проходят по определенным, повторяющимся путям сквозь скалы, которые оставались нетронутыми в течение миллионов лет. Сейчас эксперты из разных дисциплин изучают последствия этого открытия", – добавляют в материале.
Эти образования впервые обнаружили в пустынных мраморных обнажениях Намибии более десяти лет назад во время полевых исследований под руководством профессора Сеса В. Паскира из Университета Иоганна Гутенберга в Майнце.
После того подобные структуры были обнаружены в известняке в Омане и черном мраморе в Саудовской Аравии, что подтверждает возможность распространения этого явления.
"В каждом случае исследователи задокументировали микротоннельные полосы шириной около 0,5 миллиметра и глубиной до 3 сантиметров, расположенные параллельно и выровненные вертикально вдоль трещин в скале. Эти полосы, которые иногда простираются на десять метров и более, значительно отличаются от особенностей, обычно вызванных выветриванием или тектоническими сдвигами", – подчеркивают в издании.
В свою очередь физическое расположение тоннелей указывает на поведение, которое больше соответствует скоординированной микробной активности, чем случайному растворению минералов.
Фото: Geomicrobiology Journal
Поэтому исследователи предположили, что колония эндолитических микроорганизмов могла продвигаться по субстрату, выделяя органические кислоты, которые растворяли минерал-хозяина. После чего отходы оседали позади, оставляя после себя белое карбонатное наполнение, которое сейчас видно в виде окаменелостей.
Некоторые тоннели содержат структуры годовых колец, видимые под увеличением, которые могут отражать периодические изменения в наличии питательных веществ, температуре или влажности во время активных фаз движения микроорганизмов.
