Наука и технологии

Геологи нашли в скале следы существования неизвестного существа

Скелет, рука, природа, фото - Новости Zakon.kz от 02.01.2026 04:30 Фото: pexels
На участках мрамора и известняка в некоторых из самых сухих ландшафтов мира ученые обнаружили узоры, которые ставят под сомнение общепринятые модели геологического формирования, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Indian Defence Review, на первый взгляд, камень имеет типичный вид для засушливых регионов, которые сформированы эрозией и временем, но если посмотреть ближе, то можно увидеть узкие, равномерно расположенные каналы, которые проходят по открытым скальным поверхностям.

Фото: Geomicrobiology Journal

На такие образования внимание обратили геологи и микробиологи, которые изучают древние взаимодействия между жизнью и твердой Землей.

"Туннели, которые можно увидеть только под увеличением, не разбросаны хаотично, а, кажется, проходят по определенным, повторяющимся путям сквозь скалы, которые оставались нетронутыми в течение миллионов лет. Сейчас эксперты из разных дисциплин изучают последствия этого открытия", – добавляют в материале.

Эти образования впервые обнаружили в пустынных мраморных обнажениях Намибии более десяти лет назад во время полевых исследований под руководством профессора Сеса В. Паскира из Университета Иоганна Гутенберга в Майнце.

После того подобные структуры были обнаружены в известняке в Омане и черном мраморе в Саудовской Аравии, что подтверждает возможность распространения этого явления.

"В каждом случае исследователи задокументировали микротоннельные полосы шириной около 0,5 миллиметра и глубиной до 3 сантиметров, расположенные параллельно и выровненные вертикально вдоль трещин в скале. Эти полосы, которые иногда простираются на десять метров и более, значительно отличаются от особенностей, обычно вызванных выветриванием или тектоническими сдвигами", – подчеркивают в издании.

В свою очередь физическое расположение тоннелей указывает на поведение, которое больше соответствует скоординированной микробной активности, чем случайному растворению минералов.

Фото: Geomicrobiology Journal

Поэтому исследователи предположили, что колония эндолитических микроорганизмов могла продвигаться по субстрату, выделяя органические кислоты, которые растворяли минерал-хозяина. После чего отходы оседали позади, оставляя после себя белое карбонатное наполнение, которое сейчас видно в виде окаменелостей.

Некоторые тоннели содержат структуры годовых колец, видимые под увеличением, которые могут отражать периодические изменения в наличии питательных веществ, температуре или влажности во время активных фаз движения микроорганизмов.

Ранее мы писали о том, что археологи не могут найти объяснения мрачной находке в 5000-летней крепости.

Аксинья Титова
