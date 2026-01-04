#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
505.53
593.44
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
505.53
593.44
6.34
Наука и технологии

ДНК женщины, которая прожила 117 лет, удивила ученых

Старейшая жительница Земли Мария Браньяс Морера, фото - Новости Zakon.kz от 04.01.2026 06:40 Фото: X/MariaBranyas112
Ученые обнаружили редкие генетические и биологические особенности, которые могут объяснить феноменальное долголетие испанки Марии Браньяс Морера, которая прожила 117 лет, сохраняя отличное здоровье, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Indian Defence Review, ученые из Института исследований лейкемии имени Жозепа Каррераса в Барселоне сделали полный анализ крови, слюны, кала и мочи женщины и выяснили, что многие клеточные маркеры ее организма выглядели на десятки лет "моложе", чем реальный возраст.

Исследователи считают, что этот случай может открыть важные пути к здоровому старению.

Браньяс имела более низкий уровень воспаления, лучшие сердечно-сосудистое здоровье и иммунную систему, чем те, кто на несколько десятилетий моложе ее. Ее кишечный микробиом также демонстрировал высокую устойчивость. Результаты свидетельствуют о редком геномном профиле, который защищал женщину от возрастной деградации.

Они предположили, что сочетание ДНК Браньяс со средиземноморской диетой, богатой йогуртом, а также физически и социально активным образом жизни могло создать идеальные условия для исключительного долголетия.

Особенно интересным в случае Браньяс является то, что "молодость" ее генома не соответствовала хронологическому возрасту. Хотя ее теломеры – защитные конечности хромосом, связанные со старением, – были заметно короткими, что обычно считается тревожным сигналом, у нее никогда не развивался рак.

Исследователи предполагают, что в этом случае более короткие теломеры могли ограничивать чрезмерный рост клеток, выполняя функцию защиты от онкологии.

Парадокс ее здоровья может перевернуть традиционные представления о биомаркерах старения. Большинство моделей старения указывают, что короткие теломеры означают короткую жизнь, однако ситуация с Браньяс опровергает этот подход.

Вероятно, клеточное старение у нее происходило другим, более контролируемым путем. Ученые надеются, что это неожиданное открытие может изменить подходы к разработке будущих терапий против старения и для профилактики заболеваний.

Ранее скрытый симптом рака назвали зарубежные врачи.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Как самой старой женщине планеты удалось дожить до 117 лет
10:37, 20 марта 2025
Как самой старой женщине планеты удалось дожить до 117 лет
Умерла женщина, считавшаяся старейшим человеком в мире
17:45, 20 августа 2024
Умерла женщина, считавшаяся старейшим человеком в мире
В преддверии 8 Марта самая старая женщина в мире отпраздновала свой день рождения
07:10, 08 марта 2024
В преддверии 8 Марта самая старая женщина в мире отпраздновала свой день рождения
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: