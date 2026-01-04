ДНК женщины, которая прожила 117 лет, удивила ученых

Ученые обнаружили редкие генетические и биологические особенности, которые могут объяснить феноменальное долголетие испанки Марии Браньяс Морера, которая прожила 117 лет, сохраняя отличное здоровье, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Indian Defence Review, ученые из Института исследований лейкемии имени Жозепа Каррераса в Барселоне сделали полный анализ крови, слюны, кала и мочи женщины и выяснили, что многие клеточные маркеры ее организма выглядели на десятки лет "моложе", чем реальный возраст.

Исследователи считают, что этот случай может открыть важные пути к здоровому старению.

Браньяс имела более низкий уровень воспаления, лучшие сердечно-сосудистое здоровье и иммунную систему, чем те, кто на несколько десятилетий моложе ее. Ее кишечный микробиом также демонстрировал высокую устойчивость. Результаты свидетельствуют о редком геномном профиле, который защищал женщину от возрастной деградации.

Они предположили, что сочетание ДНК Браньяс со средиземноморской диетой, богатой йогуртом, а также физически и социально активным образом жизни могло создать идеальные условия для исключительного долголетия.

Особенно интересным в случае Браньяс является то, что "молодость" ее генома не соответствовала хронологическому возрасту. Хотя ее теломеры – защитные конечности хромосом, связанные со старением, – были заметно короткими, что обычно считается тревожным сигналом, у нее никогда не развивался рак.

Исследователи предполагают, что в этом случае более короткие теломеры могли ограничивать чрезмерный рост клеток, выполняя функцию защиты от онкологии.

Парадокс ее здоровья может перевернуть традиционные представления о биомаркерах старения. Большинство моделей старения указывают, что короткие теломеры означают короткую жизнь, однако ситуация с Браньяс опровергает этот подход.

Вероятно, клеточное старение у нее происходило другим, более контролируемым путем. Ученые надеются, что это неожиданное открытие может изменить подходы к разработке будущих терапий против старения и для профилактики заболеваний.

