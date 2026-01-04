ДНК женщины, которая прожила 117 лет, удивила ученых
Как пишет Indian Defence Review, ученые из Института исследований лейкемии имени Жозепа Каррераса в Барселоне сделали полный анализ крови, слюны, кала и мочи женщины и выяснили, что многие клеточные маркеры ее организма выглядели на десятки лет "моложе", чем реальный возраст.
Исследователи считают, что этот случай может открыть важные пути к здоровому старению.
Браньяс имела более низкий уровень воспаления, лучшие сердечно-сосудистое здоровье и иммунную систему, чем те, кто на несколько десятилетий моложе ее. Ее кишечный микробиом также демонстрировал высокую устойчивость. Результаты свидетельствуют о редком геномном профиле, который защищал женщину от возрастной деградации.
Они предположили, что сочетание ДНК Браньяс со средиземноморской диетой, богатой йогуртом, а также физически и социально активным образом жизни могло создать идеальные условия для исключительного долголетия.
Особенно интересным в случае Браньяс является то, что "молодость" ее генома не соответствовала хронологическому возрасту. Хотя ее теломеры – защитные конечности хромосом, связанные со старением, – были заметно короткими, что обычно считается тревожным сигналом, у нее никогда не развивался рак.
Исследователи предполагают, что в этом случае более короткие теломеры могли ограничивать чрезмерный рост клеток, выполняя функцию защиты от онкологии.
Парадокс ее здоровья может перевернуть традиционные представления о биомаркерах старения. Большинство моделей старения указывают, что короткие теломеры означают короткую жизнь, однако ситуация с Браньяс опровергает этот подход.
Вероятно, клеточное старение у нее происходило другим, более контролируемым путем. Ученые надеются, что это неожиданное открытие может изменить подходы к разработке будущих терапий против старения и для профилактики заболеваний.
