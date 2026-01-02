Скрытый симптом рака назвали зарубежные врачи

В период новогодних праздников многие страдают вздутием живота. Это может быть признаком тяжелых заболеваний, включая рак. К такому выводу пришли иностранные врачи, сообщает Zakon.kz.

Вздутие живота указывает не только на переедание, иногда это является симптомом опасных болезней, среди которых даже онкологические. Врач Дональд Грант пояснил изданию The Sun, когда стоит беспокоиться.

"У женщин этот симптом часто может быть признаком рака яичников, также может означать непереносимость какой-то пищи или наличие опухолей", – отметил эксперт.

По его словам, иногда вздутие указывает на дивертикулит или болезнь Крона. При этом состояние должно вызывать беспокойство только в том случае, если оно сохраняется на протяжении 2-3 недель.

