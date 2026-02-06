Прорыв в лечении выпадения волос совершили ученые

Ученые создали прибор, который может помочь людям сохранить или вернуть густую шевелюру, сообщает Zakon.kz.

Речь идет об OLED шапке, созданной учеными из Гонконга и Кореи. Прибор подавляет старение клеток волосяных фолликулов – ключевой фактор облысения – на 92%.

Хорошие результаты для волос показывала фотобиомодуляция роста волос. Но существующие фототерапевтические устройства, как правило, представляют собой громоздкие и жесткие системы в форме шлема, что ограничивает их использование домашними условиями. Кроме того, они неравномерно облучают кожу головы, потому что состоят из точечных источников света – светодиодов или лазеров, пишет "Наука".

Авторы нового устройства заменили точечные источники света на OLED, интегрировав их в похожий на ткань мягкий материал. Из него можно сшить головной убор, который внешне ничем не отличается от обычного. К тому же такая конструкция позволяет источнику света естественным образом повторять контуры головы, обеспечивая равномерную оптическую стимуляцию всей волосистой части.

Но главной темой исследования стал не столько носимый дизайн, сколько правильная настройка свечения OLED для максимальной терапевтической эффективности.

"Поскольку OLED тонкие и гибкие, они могут плотно прилегать к искривленной поверхности головы, обеспечивая равномерную световую стимуляцию по всей площади. В дальнейшем мы планируем подтвердить безопасность и эффективность в доклинических исследованиях и поэтапно оценить потенциал для реальных терапевтических применений", – рассказал ведущий автор изобретения, профессор Кён Чхоль Чхве.

Эффективность проверили in vitro на клетках дермального сосочка человека. Эксперименты показали, что такое облучение подавляет старение клеток примерно на 92% по сравнению с обычным красным светом.

Глубину проникновения инфракрасного света измерили, облучая свиную кожу. Изготовление опытных шляп от выпадения волос и их испытания на людях еще впереди.

