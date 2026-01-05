Космический мусор может стать причиной авиакатастроф – ученые

По заверениям ученых, уже к 2030 году вероятность столкновения коммерческого самолета с обломком спутника или ракеты может составить 1 к 1000, сообщает Zakon.kz.

Так, исследование 2025 года показало, что вероятность неконтролируемого падения мусора над загруженным воздушным пространством в ближайший год составляет 26%. Согласно прогнозам, к 2030-му шанс столкновения коммерческого борта с обломком может составить 1 к 1000. При высокой интенсивности полетов это создает реальную угрозу катастроф.

Более того, прецеденты уже имели место, пишет "Наука". К примеру, в ноябре 2022 года неконтролируемое падение 20-тонной ступени китайской ракеты Long March 5B привело к закрытию воздушного пространства над Испанией и задержке сотен рейсов. Инцидент показал недостаток точных прогнозов и координации между странами.

Ученые обозначили одну из главных проблем: погрешность расчетов времени и места падения достигает часов и тысяч километров из-за сложного взаимодействия обломков с разреженной атмосферой на границе космоса. Вдобавок нет четких правил, при каком уровне риска закрывать воздушное пространство.

Решение люди науки видят в изучении процесса разрушения спутника в атмосфере с помощью 200 датчиков, чтобы уточнить прогностические модели, и введении глобальных протоколов для обмена данными между космическими агентствами и службами управления воздушным движением. Несмотря на малый риск столкновения самолета с космическим мусором, инженеры и регуляторы работают над предотвращением даже потенциальных опасностей.

