Наука и технологии

Китайская мышь родила после возвращения из космоса: почему это важно

Грызуны, мышь, космос, фото - Новости Zakon.kz от 04.01.2026 08:35 Фото: Популярная механика
На борту китайской космической станции после 14-дневной миссии самка мыши успешно родила на Земле девять здоровых детенышей. Это является большой победой для космической биологии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Interesting Engineering, во время миссии "Шэньчжоу-21" 31 октября четыре мыши были отправлены на космическую станцию "Тяньгун". После возвращения 14 ноября одна из мышей успешно зачала и 10 декабря родила девять детенышей.

"Мать нормально ухаживает за своим потомством, а детеныши демонстрируют "сильную жизненную силу". Шесть из них сейчас хорошо развиваются, что подтверждает: краткосрочные космические полеты не оказывают негативного влияния на репродуктивную функцию млекопитающих", – говорится в материале.

По словам исследователей, когда мать потомства и другие мыши были в космосе, они столкнулись с рядом неожиданных препятствий во время пребывания там.

В частности, космический мусор заставил внезапно изменить график возвращения предыдущего экипажа "Шэньчжоу-20", в результате чего грызуны остались без запасов пищи, которые быстро исчерпывались.

"Наземные команды и космонавты начали аварийную спасательную миссию. Перепрофилировав внешний водный интерфейс космической станции, они успешно закачали жидкость в жилье, чтобы обеспечить мышей водой, пока проверяли альтернативные варианты аварийного питания", – добавили в публикации.

Миссия доказывает, что краткосрочный космический полет не повлиял негативно на репродуктивные способности мышей. Теперь ученые отслеживают кривые развития детенышей. Конечная цель – выяснить, могут ли эти потомки иметь собственных детей.

Ранее мы писали о том, что астрономы нашли новогоднее шампанское в космосе.

Аксинья Титова
