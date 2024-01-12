Модель системы для сбора космического мусора разработали ученые

Американские ученые из Лаборатории астродинамики и космической робототехники Массачусетского технологического института (MIT) объявили о запуске открытой бета-версии инструмента MOCAT, предназначенного для оценки вместимости околоземного пространства, сообщает Zakon.kz.

Модель рассчитывает количество космического мусора и других объектов на орбите Земли. Исследование опубликовано на официальном сайте MIT.



По словам разработчиков, MOCAT способен различать категории объектов и обобщать их параметры. Программа состоит из двух модулей. Первый (MOCAT-MC) оценивает эволюцию космической среды с помощью моделирования индивидуальных траекторий и предлагает высокую точность расчетов, тогда как второй (MOCAT-SSEM) строит менее детализированную картину, но может выполнять вычисления на персональных компьютерах за несколько секунд.

В MIT отметили, что общедоступный инструмент для оценки вместимости орбитального пространства можно использовать для комплексного управления околоземной средой и изучения причин возникновения нового космического мусора. Инструмент выложен на платформе для совместного создания и размещения программного обеспечения GitHub.

Ранее сообщалось, что первый в мире штраф за космический мусор вынесли в США.