#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
495.1
583.72
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
495.1
583.72
6.46
Наука и технологии

Исследование мумий показало, что древние египтяне страдали от болей в пояснице

мумия, древний египет, здоровье, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2026 23:35 Фото: freepik
Ученые провели компьютерную томографию двух мумий жрецов Нес-Мина (около 330 года до н.э.) и Нес-Хора (около 190 года до н.э.). Рентгеновское сканирование показало, что древние египтяне имели серьезные проблемы с поясничным отделом позвоночника, сообщает Zakon.kz.

Анализ выявил, что у одного из жрецов дегенеративные изменения поясничных позвонков были связаны с возрастом и длительной нагрузкой на спину, сообщают исследователи медицинского центра Кека при Университете Южной Калифорнии (USC).

"У второго мужчины, кроме больной спины, обнаружили тяжелые проблемы с зубами и повреждения бедренной кости. Сканирование также позволило реконструировать черты лица мумий и оценить общее состояние их здоровья", – пишут авторы научной работы.

По словам ученых, результаты исследования показывают, что возрастные заболевания опорно-двигательного аппарата, включая боли в спине, были характерны для людей задолго до современного образа жизни.

Ранее ученых удивило содержимое желудка 3000-летней мумии крокодила.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Читайте также
Ученых удивило содержимое желудка 3000-летней мумии крокодила
06:40, 10 января 2026
Ученых удивило содержимое желудка 3000-летней мумии крокодила
Древний курган показал, какой была "лакшери жизнь" 2600 лет назад
01:43, 12 декабря 2025
Древний курган показал, какой была "лакшери жизнь" 2600 лет назад
Молоко увеличивает риски болезней сердца для женщин – исследование
02:16, 11 ноября 2024
Молоко увеличивает риски болезней сердца для женщин – исследование
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Топовый боец пообещал наказать Нурмагомедова в бою за титул
14:27, Сегодня
Топовый боец пообещал наказать Нурмагомедова в бою за титул
В России пророчат успех Нуралы Алипа в "Зените"
14:10, Сегодня
В России пророчат успех Нуралы Алипа в "Зените"
Две представительницы Казахстана вышли в финал чемпионата Азии
13:47, Сегодня
Две представительницы Казахстана вышли в финал чемпионата Азии
Дагестанский казах назвал лучших бойцов UFC всех времён
13:33, Сегодня
Дагестанский казах назвал лучших бойцов UFC всех времён
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: