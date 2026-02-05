Исследование мумий показало, что древние египтяне страдали от болей в пояснице

Ученые провели компьютерную томографию двух мумий жрецов Нес-Мина (около 330 года до н.э.) и Нес-Хора (около 190 года до н.э.). Рентгеновское сканирование показало, что древние египтяне имели серьезные проблемы с поясничным отделом позвоночника, сообщает Zakon.kz.

Анализ выявил, что у одного из жрецов дегенеративные изменения поясничных позвонков были связаны с возрастом и длительной нагрузкой на спину, сообщают исследователи медицинского центра Кека при Университете Южной Калифорнии (USC).

"У второго мужчины, кроме больной спины, обнаружили тяжелые проблемы с зубами и повреждения бедренной кости. Сканирование также позволило реконструировать черты лица мумий и оценить общее состояние их здоровья", – пишут авторы научной работы.

По словам ученых, результаты исследования показывают, что возрастные заболевания опорно-двигательного аппарата, включая боли в спине, были характерны для людей задолго до современного образа жизни.

