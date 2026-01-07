Устрашающие океанические "годзилы" завораживают ученых

Морские игуаны являются эндемичным видом Галапагосских островов и единственными морскими ящерицами в мире, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали об этих животных на страницах Discoverwildlife эксперты организации Galapagos Conservation Trust, научное название морской игуаны – Amblyrhynchus cristatus. Это единственный вид в своем роде, то есть род является монотипным.

Эксперты не знают точно, как далеко уплывают эти животные, но известно, что они способны перемещаться между разными островами, расстояние между которыми до 65 километров.

Морские игуаны также меняют цвет во время брачного сезона. Возле Эспаньолы и Флореаны они самые яркие – становятся ярко-зелеными и красными, и их часто называют "рождественской игуаной".

Морские игуаны питаются водорослями, растущими на камнях в море. Более крупные особи заплывают дальше от берега и используют когти, чтобы удерживаться за скалы. Меньшие сосредотачиваются ближе к побережью и питаются в прибрежных каменных углублениях.

Из-за высокого содержания соли в рационе морские игуаны удаляют ее избыток чихая. Если бы этого не происходило, соль образовывала бы кристаллы в ноздрях животных. Игуаны склонны объединяться в группы, чтобы сохранить тепло, особенно ночью.

Утром они поглощают тепло, греясь на солнце, пока не наберут достаточно энергии, чтобы выплыть в море в поисках пищи. Морские игуаны могут задерживать дыхание до часа.

Взрослые морские игуаны редко становятся жертвами хищников, но молодые особи уязвимы к ястребам и эндемичным скаковым змеям.

Морские игуаны занесены в Красный список Международного союза охраны природы. С прибытием людей на Галапагосские острова туда были завезены кошки и собаки. Они поедали молодых особей, которые плохо приспособлены к защите от крупных наземных хищников.

