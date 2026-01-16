#Казахстан в сравнении
Наука и технологии

Ученые находят у астронавтов деформацию мозга после полетов в космос

Мрак, человек, призыв, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2026 08:55 Фото: freepik
Новое научное исследование влияния космических полетов на здоровье человека показало, что у астронавтов со временем меняются положение и форма мозга, сообщает Zakon.kz.

Как говорится в исследовании Proceedings of the National Academy of Sciences, после пребывания в космосе мозг смещается "вверх и назад внутри черепа", причем наибольшие изменения фиксируются в сенсорных и моторных областях.

По словам ученых, происходят "региональные нелинейные боковые деформации, которые отличаются между верхними и нижними частями мозга". В частности, исследователи проанализировали МРТ-снимки 26 астронавтов до полета и после возвращения из космоса.

Полученные данные сравнили со снимками 24 гражданских участников на Земле, которые находились в условиях длительного постельного режима с наклоном головы вниз – модели, имитирующей воздействие микрогравитации.

У гражданских участников также зафиксировали изменения формы и положения мозга, но у астронавтов смещение вверх было значительно более выраженным.

"Последствия этих связанных с космическими полетами смещений и деформаций мозга для здоровья и работоспособности человека требуют дальнейших исследований, чтобы проложить путь к более безопасному освоению космоса", – отметили ученые.

По их словам, хотя большинство деформаций исчезает в течение шести месяцев после полета, часть изменений сохраняется.

Соавтор исследования, профессор кафедры прикладной физиологии и кинезиологии Университета Флориды Рэйчел Сайдлер подчеркнула, что "необходимо понять эти изменения и их влияние, чтобы обеспечить безопасность и здоровье астронавтов и сохранить их долгосрочную работоспособность".

Ранее бывший ученый NASA заявил о создании двигателя, который обманывает законы физики.

Аксинья Титова
