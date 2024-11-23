В космосе астронавты стали соображать хуже, чем на Земле – исследование

Ученые NASA исследовали влияние космического пространства на когнитивные способности астронавтов и выявили ряд проблем, которые могут усложнить отправку пилотируемых миссий к другим планетам, сообщает Zakon.kz.

Степень снижения когнитивных функций, которые могут возникать во время полетов на МКС или теоретических длительных космических путешествий, до недавнего времени оставалась недостаточно изучена.

Команда американских нейрофизиологов из Космического центра имени Линдона Джонсона NASA под руководством Шины Дев (Sheena Dev) изучила когнитивные способности 25 астронавтов во время их шестимесячного пребывания на МКС. Если быть точнее, оценивали когнитивные функции по 10 когнитивным тестам. Результаты научной работы ученые представили в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Physiology.

Данные о когнитивных способностях собирали как на Земле, так и в космосе: до полета, во время пребывания на МКС, перед возвращением домой, в течение 10 и 30 дней после возвращения.

Астронавтам, например, предлагали найти закономерности на специальной сетке для проверки абстрактного мышления или выбрать момент, когда нужно остановить надувающийся воздушный шарик, прежде чем он лопнет, для проверки склонности к риску. По окончании тестов авторы исследования подсчитали параметры скорости и точности, отражающие отклонения когнитивных способностей от нормы на разных этапах миссии.

Исследователи обнаружили, что когда астронавты находились на МКС, им требовалось больше времени, чем на Земле, на выполнение тестов, измеряющих скорость обработки информации, зрительную рабочую память и устойчивое внимание. Кроме того, ближе к концу полета у людей снижалась склонность к риску. То есть на время ухудшались важные для работы в космосе когнитивные функции.

Общего снижения когнитивных способностей у астронавтов не наблюдалось. Некоторые показатели, к примеру скорость обработки информации, приходили в норму по возвращении на Землю.

Ранее китайское национальное космическое управление (CNSA) опубликовало кадры, показывающие последние разработки в программе пилотируемых космических полетов КНР.

