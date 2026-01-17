#Казахстан в сравнении
Наука и технологии

Астрономы объявили, сколько осталось жить всему человечеству

Цветок, руины, конец света, фото - Новости Zakon.kz от 18.01.2026 03:59 Фото: freepik
Ученые назвали новую дату конца света, опираясь на теорию Хокинга. По этим подсчетам, космос может исчезнуть примерно через 10⁷⁸ лет – шокирующе короткий срок по сравнению с более ранними оценками, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Futura-sciences, такую оценку обнародовали трое голландских исследователей. По оценкам ученых, Вселенная распадается быстрее, чем ожидалось. На это указывают последние расчеты излучения Хокинга.

Это явление, впервые теоретически описанное в 1974 году физиком Стивеном Хокингом, рассказывает, как чрезвычайно плотные объекты, такие как черные дыры или нейтронные звезды, постепенно теряют массу, испуская частицы, созданные квантовыми эффектами вблизи их гравитационных полей.

Исследователи распространили этот процесс на другие космические тела, предположив, что они тоже могут медленно испаряться. В ходе исследования ученые выяснили, что последние остатки звезд исчезнут примерно через 10⁷⁸ лет (десять в семьдесят восьмой степени) – предсказывая конец Вселенной гораздо раньше, чем предыдущие модели, которые отводили ему около 10¹¹⁰⁰ лет.

Издание отметило, что выводы голландских ученых основаны на новой интерпретации излучения Хокинга, расширенной для включения других массивных объектов с гравитационными полями, таких как нейтронные звезды.

Они обнаружили, что время, необходимое для испарения этих тел, зависит исключительно от их плотности. К своему удивлению, они обнаружили, что нейтронные звезды и черные дыры распадутся примерно через 10⁶⁷ лет – результат, противоречащий ожиданиям, поскольку более сильная гравитация теоретически должна ускорить этот процесс.

Продолжая исследования, команда ученых применила свои уравнения к Луне и людям. Они подсчитали, что теоретически им потребуется около 10⁹⁰ лет, чтобы "испариться" в результате процесса, подобного квантовому излучению Хокинга.

Эта огромная цифра подчеркивает, насколько невероятно медленным был бы этот процесс для тел низкой плотности без экстремальной гравитации. Конечно, как отметили авторы, многие другие космические или биологические события могут уничтожить человечество задолго до конца этого времени.

Издание отметило, что хотя эта работа носит теоретический и намеренно спекулятивный характер, она демонстрирует способность науки исследовать и оспаривать законы, управляющие космосом.

Ранее NASA из космоса зафиксировало странное явление над Землей.

Аксинья Титова
