Ученые рассчитали, из-за чего в итоге погибнет человечество

Ученые разработали новую модель, которая меняет все представления о потенциальном конце света, сообщает Zakon.kz.

Как рассказывает Indian Defence Review, новые данные о темной энергии и предполагают, что наша Вселенная не находится на пути к бесконечному расширению. Наоборот – Вселенная находится на пути катастрофического коллапса. По расчетам, этот отсчет уже начат.

Новую модель создала команда под руководством Генри Тая из Корнельского университета. Ученые прогнозируют, что всего через 10 млрд лет начнется "полное обратное космическое расширение всего", финалом которого станет "Великое сжатие".

Оно, по мнению физиков, уничтожит всю материю – планеты, галактики и даже время. Произойти это может примерно через 20 миллиардов лет.

Эксперимент подкреплен детальными наблюдениями двух самых мощных космологических исследований, которые когда-либо проводились. Так что ученые не просто спекулируют на теме конца света, а называют временные рамки, основанные на наблюдаемых доказательствах и проверенных математических моделях.

