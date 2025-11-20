#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
519.41
600.85
6.41
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
519.41
600.85
6.41
Наука и технологии

Ученые рассчитали, из-за чего в итоге погибнет человечество

Абстракция, апокалипсис, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2025 07:10 Фото: pixabay
Ученые разработали новую модель, которая меняет все представления о потенциальном конце света, сообщает Zakon.kz.

Как рассказывает Indian Defence Review, новые данные о темной энергии и предполагают, что наша Вселенная не находится на пути к бесконечному расширению. Наоборот – Вселенная находится на пути катастрофического коллапса. По расчетам, этот отсчет уже начат.

Новую модель создала команда под руководством Генри Тая из Корнельского университета. Ученые прогнозируют, что всего через 10 млрд лет начнется "полное обратное космическое расширение всего", финалом которого станет "Великое сжатие".

Оно, по мнению физиков, уничтожит всю материю – планеты, галактики и даже время. Произойти это может примерно через 20 миллиардов лет.

Эксперимент подкреплен детальными наблюдениями двух самых мощных космологических исследований, которые когда-либо проводились. Так что ученые не просто спекулируют на теме конца света, а называют временные рамки, основанные на наблюдаемых доказательствах и проверенных математических моделях.

Ранее астрономы выяснили, что Солнце не является точным центром Солнечной системы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Искусственные мышцы, работающие под водой от света, удалось создать ученым
21:05, 28 мая 2025
Искусственные мышцы, работающие под водой от света, удалось создать ученым
Ученый в 1960 году рассчитал дату конца света
15:44, 24 сентября 2025
Ученый в 1960 году рассчитал дату конца света
Восемь новых опасных вирусов обнаружили ученые у китайских грызунов
22:08, 25 октября 2023
Восемь новых опасных вирусов обнаружили ученые у китайских грызунов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: