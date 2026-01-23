#Казахстан в сравнении
Наука и технологии

Ученые случайно открыли новую парадоксальную змею из "другого мира"

Змея, новый вид, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2026 03:59 Фото: pexels
Ученые идентифицировали новый древний вид змеи, останки которой более 40 лет пролежали в музейном ящике. Открытие сделали в Музее естествознания в Лондоне, а сам вид ученые без преувеличения назвали "странным" и "парадоксальным", сообщает Zakon.kz.

Как говорится в исследовании, опубликованном в рецензируемом журнале Comptes Rendus Palevol, окаменевшие останки – 31 крошечный позвонок – были найдены еще в 1981 году на скале Хордл на южном побережье Англии. Однако только теперь они пришли к выводу, что они принадлежат ранее неизвестному виду.

Новый вид получил название Paradoxophidion richardoweni, что переводится как "парадоксальная змея". По оценкам, ей около 37 миллионов лет – она жила в эоценовую эпоху.

Фото: sciencepress

Ученые отмечают, что змея сочетает в себе черты, характерные для разных, далеких друг от друга групп современных змей. В частности, она имеет сходство с водяными змеями рода Acrochordus, но в то же время не вписывается полностью ни в одну известную семью.

Черепа не сохранилось, поэтому невозможно точно определить, чем она питалась или какой образ жизни вела. Находка дополняет уникальную коллекцию окаменелостей из района Гордл-Клифф, где ранее находили крокодилов, черепах, ящериц и даже тапироподобных млекопитающих.

По словам куратора Музея естествознания Марка Джонса, в тот период климат Англии был значительно теплее.

"Около 37 миллионов лет назад в Англии было намного теплее, уровень углекислого газа был выше, а сама территория располагалась ближе к экватору", – отметил он.

Ученые предполагают, что Paradoxophidion richardoweni может быть либо самым древним представителем известного водяного семейства змей, либо принадлежать к совершенно новой эволюционной ветви.

Георгалис планирует продолжить изучение музейных коллекций, в частности окаменелостей, которые еще в XIX веке исследовал Ричард Оуэн – основатель Музея естествознания и автор термина "динозавры".

Ранее ученые смогли определить смертоносное землетрясение по поведению сотен змей.

Аксинья Титова
