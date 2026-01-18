Китайский зонд собрал на обратной стороне Луны "инопланетный" грунт

В июне 2024 года китайский зонд Chang’e-6 доставил на Землю образцы почвы с обратной стороны Луны – впервые в истории. Эти образцы удивили ученых необычным изотопным составом, сообщает Zakon.kz.

Новое исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, объяснило этот феномен.

Как отмечают ученые, по соотношению изотопов железа и калия лунный грунт с обратной стороны Луны заметно отличается от образцов, которые когда-то доставили американские миссии Apollo и китайская Chang’e-5 с ближней стороны Луны.

Это выглядело так, будто лунный грунт каким-то образом "неправильный" или с другой планеты. Теперь исследователи из Китая нашли этому достаточно простое и логичное объяснение.

По их мнению, аномалия объясняется последствиями удара огромного астероида, который врезался в спутник Земли миллиарды лет назад, создав на обратной стороне Луны гигантский кратер, известный как бассейн "Южный полюс – Айткен".

Когда произошла эта колоссальная катастрофа, поверхность и даже часть недр Луны очень сильно разогрелись. Легкие элементы (в частности калий) просто испарялись и вылетали в космос.

А те вещества, которые остались, стали богаче тяжелыми изотопами – именно поэтому современная почва из этой зоны выглядит "тяжелее" по химическому составу.

