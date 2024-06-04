Китайский зонд "Чанъэ-6" с образцами грунта взлетел с обратной стороны Луны

Китайский зонд "Чанъэ-6" собрал образцы грунта с обратной стороны Луны и взлетел с ее поверхности, передает Zakon.kz.

Образцы с обратной стороны спутника Земли взяты впервые в истории. Взлетный модуль "Чанъэ-6" вышел на заданную орбиту вокруг Луны, сообщило Китайское национальное космическое управление.

Зонд "Чанъэ-6", состоящий из орбитального аппарата, спускаемого, подъемного и возвращаемого модулей, был запущен к естественному спутнику Земли 3 мая. Его посадочный модуль и подъемный модуль совершили посадку в заданном районе во впадине Южный полюс – Эйткен 2 июня.

На поверхности спутника Земли зонд добывал пробы с помощью роботизированной руки и специального бура. Это шестая миссия Китая в рамках программы исследования Луны "Чанъэ".

По плану специалисты доставят на Землю почти 2 кг образцов грунта возрастом около 4 млрд лет. Миссия должна продлиться 53 дня.

В начале мая мы публиковали материл о том, зачем Китаю обратная сторона Луны.