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Китайский зонд "Чанъэ-6" с образцами грунта взлетел с обратной стороны Луны

С образцами грунта взлетел с с обратной стороны Луны, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2024 11:24 Фото: cnsa.gov.cn
Китайский зонд "Чанъэ-6" собрал образцы грунта с обратной стороны Луны и взлетел с ее поверхности, передает Zakon.kz.

Образцы с обратной стороны спутника Земли взяты впервые в истории. Взлетный модуль "Чанъэ-6" вышел на заданную орбиту вокруг Луны, сообщило Китайское национальное космическое управление.

Зонд "Чанъэ-6", состоящий из орбитального аппарата, спускаемого, подъемного и возвращаемого модулей, был запущен к естественному спутнику Земли 3 мая. Его посадочный модуль и подъемный модуль совершили посадку в заданном районе во впадине Южный полюс – Эйткен 2 июня.

На поверхности спутника Земли зонд добывал пробы с помощью роботизированной руки и специального бура. Это шестая миссия Китая в рамках программы исследования Луны "Чанъэ".

По плану специалисты доставят на Землю почти 2 кг образцов грунта возрастом около 4 млрд лет. Миссия должна продлиться 53 дня.

В начале мая мы публиковали материл о том, зачем Китаю обратная сторона Луны.

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