Обнаружена новая древняя комета, которая должна скоро упасть на Солнце

Международный астрономический союз официально заявил об обнаружении первой кометы 2026 года, получившей название C/2026 A1 (MAPS). Комету впервые заметили 13 января 2026 года в обсерватории AMACS1 в рамках программы MAPS, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали 21 января в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

"В настоящее время комета находится на расстоянии около 200 млн км от Земли и около 300 млн км от Солнца. Исходя из ее орбиты, она, предположительно, является одним из осколков Великой кометы 1106 года, которая наблюдалась почти 1000 лет назад – с начала февраля до середины марта – по всему миру как ослепительно белая гигантская звезда с хвостом, простиравшимся по всему небу. Это было зафиксировано в рукописях Китая, Японии и Британии. В настоящее время считается, что данное небесное тело впоследствии раскололось на множество частей, причем один из наиболее крупных фрагментов в 1843 году вновь появился на небе Земли как Великая комета 1843 года", – говорится в публикации.

Новая комета C/2026 A1 (MAPS), считают ученые, и есть еще один фрагмент этого тела.

"Комету ждет при этом не менее удивительная судьба. Согласно расчетам, только что открытое небесное тело закончит свою жизнь 4 апреля этого года, когда упадет на Солнце. Небесному телу, образовавшемуся миллиарды лет назад на заре Солнечной системы, остается жить 73 дня", – добавили в лаборатории.

Внимание научной общественности, между тем, все еще приковано к загадочной 3I/ATLAS. Ожидается, что 22 января 2026 года Земля выровняется с линией, соединяющей 3I/ATLAS с Солнцем, и у ученых появится возможность изучить ее антихвост детально.