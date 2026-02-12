К Солнцу мчится редкий объект: комету века могут увидеть земляне в апреле 2026-го

Астрономы со всего мира с волнением наблюдают за недавно обнаруженной древней кометой C/2026 A1 (MAPS), которая, предполагается, может стать "кометой века", сообщает Zakon.kz.

Комету впервые заметили 13 января 2026 года. Изначально сообщалось, что она "упадет" на Солнце 4 апреля этого года. Теперь же любители астрономии ждут эту дату для того, чтобы полюбоваться кометой невооруженным глазом.

Как пишет Starwalk space, C/2026 A1 – редкий тип кометы, известной как "солнечная комета", проходящей очень близко к Солнцу. Многие такие кометы относятся к группе Кройца, которые, как считается, представляют собой фрагменты более крупных комет, распавшихся давным-давно. Хотя сильный солнечный жар часто их уничтожает, если комета MAPS выживет, она может стать очень яркой и обзавестись впечатляющим хвостом. Тем самым попадет в категорию "кометы века" – неофициальный титул для чрезвычайно ярких (больших) комет, появляющихся раз в десятилетие или столетие. К самым заметным кометам современности относятся Хейла – Боппа (1997), Макнота (2007) и Цучиншань-АТЛАС (2024), которые наблюдались невооруженным глазом и обладали впечатляющими хвостами.

То есть для C/2026 A1 предполагают два исхода:

В лучшем случае комета быстро станет ярче вблизи перигелия (максимально короткое расстояние от Солнца) в начале апреля 2026 года и будет видна невооруженным глазом как объект, проходящий близко к Солнцу, и потенциально может стать одной из самых впечатляющих комет года.

При максимальном сближении с Солнцем она может распасться, не достигнув максимальной яркости.

И степень вероятности одного из вариантов не определена, поэтому C/2026 A1 привлекает столько внимания.

"Недавно обнаруженная комета настолько огромна, что может стать видимой даже в яркий солнечный день уже в апреле 2026 года... ...Проекционная кривая блеска кометы C/2026 A1 (MAPS) просто безумна... Возможно, она станет величайшей кометой XXI века, кто знает! ...Новая комета C/2026 A1, которая пронесется мимо Солнца, достигнет перигелия примерно 5 апреля и, как ожидается, станет ярче звездной величины – ярче самого Солнца? ...Я думал, что в этом году не будет ярких комет, но тут комета MAPS (C/2026 A1) обещает стать довольно яркой, так что с нетерпением жду. Южное полушарие имеет огромное преимущество для наблюдений, она будет видна в небе на западе после заката примерно во время перигелия (3 апреля) и перед ним..." – пишут исследователи со всего мира в X.

