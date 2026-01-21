#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
506.7
593.14
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
506.7
593.14
6.53
Наука и технологии

Ученые раскрыли неочевидную причину постоянной головной боли

Девушка держится руками за голову, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2026 19:44 Фото: freepik
Неправильный прикус провоцирует головную боль, заявили врачи. По их словам, у каждого болит голова по разным причинам, среди них стресс, недосып и питание. Но есть и другие факторы, о которых некоторые даже не задумываются. Подробнее расскажет Zakon.kz.

Ученые Новгородского университета раскрыли, что неправильный прикус, а также скрежетание зубами (бруксизм) могут приводить к возникновению сильных хронических головных болей, пишет "Газета.Ru".

По данным Всемирной организации здравоохранения, хронической лицевой и головной болью страдает до 20% взрослого населения. Часто люди годами получают лечение у разных специалистов, но желаемого результата не получают. Во многих случаях причиной боли могут быть неправильный прикус и скрежетание зубами. Из-за этого жевательные мышцы работают в режиме хронической перегрузки, что приводит к спазмам и боли, которая может отражаться в голову, шею и даже плечи.

Примечательно, что ученые заметили противоречие в исследованиях этой проблемы: в одних работах при неправильном прикусе регистрировали увеличение активности жевательных мышц, в других – снижение.

"По результатам нашего исследования у пациентов с нарушениями прикуса в сочетании с бруксизмом выявлена повышенная возбудимость жевательных мышц: нервный импульс проходит быстрее и вызывает сокращение мышцы за более короткое время. Мышцы находятся в состоянии "повышенной готовности". Однако при этом амплитуда сигнала – его сила – снижается. Оказывается, мозг воспринимает постоянное сжатие или скрежет зубами как своеобразную тренировку", – сообщила руководитель исследования, заведующая кафедрой дополнительного образования по стоматологическим специальностям НовГУ профессор Елена Булычева.

В ответ двигательная кора головного мозга перестраивается, теряет пластичность и начинает постоянно посылать мышцам команду напрягаться, даже когда в этом нет необходимости. Так формируется порочный круг: бруксизм и неправильный прикус дают перегрузку мышц, которая вызывает перестройку мозга, и уже она приводит к хроническому спазму и болям.

"Боковой сдвиг челюсти при бруксизме создает перекрестный мышечный дисбаланс, где одни мышцы совершают активную тягу – это "двигатели" смещения, а другие являются "стабилизаторами", пытаясь предотвратить последствия этой тяги. Так, на стороне смещения челюсти в роли такого "стабилизатора" выступает собственная жевательная мышца, чья активность возрастает на 187% по сравнению с нормой. На противоположной стороне латеральная крыловидная мышца берет на себя роль "двигателя" смещения: активность ее верхней головки превышает норму на 141%, а нижней – на впечатляющие 183%", – пояснила специалист.

В таком состоянии жевательная мышца на стороне сдвига постоянно перенапряжена, а на противоположной растягивается и находится в состоянии постоянного болезненного спазма. Это не только усиливает боль, но и может менять овал лица, делая его более "квадратным", уверена эксперт.

Терапия может быть направлена не только на снятие симптомов (боль, скрежет), но и на разрыв порочного круга: коррекцию прикуса для устранения первопричины и восстановление нормальной работы нейромышечного аппарата.

Ранее Zakon.kz писал про распространенную, но малоизвестную причину головной боли.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Денис Брагин
Денис Брагин
Читайте также
Невролог назвал неожиданную причину головной боли
07:19, 10 мая 2023
Невролог назвал неожиданную причину головной боли
Головная боль в жару: причины и методы избавления
05:49, 07 июля 2023
Головная боль в жару: причины и методы избавления
Названа распространенная, но малоизвестная причина головной боли
04:59, 26 августа 2025
Названа распространенная, но малоизвестная причина головной боли
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: