Ученые раскрыли неочевидную причину постоянной головной боли

Неправильный прикус провоцирует головную боль, заявили врачи. По их словам, у каждого болит голова по разным причинам, среди них стресс, недосып и питание. Но есть и другие факторы, о которых некоторые даже не задумываются. Подробнее расскажет Zakon.kz.

Ученые Новгородского университета раскрыли, что неправильный прикус, а также скрежетание зубами (бруксизм) могут приводить к возникновению сильных хронических головных болей, пишет "Газета.Ru".

По данным Всемирной организации здравоохранения, хронической лицевой и головной болью страдает до 20% взрослого населения. Часто люди годами получают лечение у разных специалистов, но желаемого результата не получают. Во многих случаях причиной боли могут быть неправильный прикус и скрежетание зубами. Из-за этого жевательные мышцы работают в режиме хронической перегрузки, что приводит к спазмам и боли, которая может отражаться в голову, шею и даже плечи.

Примечательно, что ученые заметили противоречие в исследованиях этой проблемы: в одних работах при неправильном прикусе регистрировали увеличение активности жевательных мышц, в других – снижение.

"По результатам нашего исследования у пациентов с нарушениями прикуса в сочетании с бруксизмом выявлена повышенная возбудимость жевательных мышц: нервный импульс проходит быстрее и вызывает сокращение мышцы за более короткое время. Мышцы находятся в состоянии "повышенной готовности". Однако при этом амплитуда сигнала – его сила – снижается. Оказывается, мозг воспринимает постоянное сжатие или скрежет зубами как своеобразную тренировку", – сообщила руководитель исследования, заведующая кафедрой дополнительного образования по стоматологическим специальностям НовГУ профессор Елена Булычева.

В ответ двигательная кора головного мозга перестраивается, теряет пластичность и начинает постоянно посылать мышцам команду напрягаться, даже когда в этом нет необходимости. Так формируется порочный круг: бруксизм и неправильный прикус дают перегрузку мышц, которая вызывает перестройку мозга, и уже она приводит к хроническому спазму и болям.

"Боковой сдвиг челюсти при бруксизме создает перекрестный мышечный дисбаланс, где одни мышцы совершают активную тягу – это "двигатели" смещения, а другие являются "стабилизаторами", пытаясь предотвратить последствия этой тяги. Так, на стороне смещения челюсти в роли такого "стабилизатора" выступает собственная жевательная мышца, чья активность возрастает на 187% по сравнению с нормой. На противоположной стороне латеральная крыловидная мышца берет на себя роль "двигателя" смещения: активность ее верхней головки превышает норму на 141%, а нижней – на впечатляющие 183%", – пояснила специалист.

В таком состоянии жевательная мышца на стороне сдвига постоянно перенапряжена, а на противоположной растягивается и находится в состоянии постоянного болезненного спазма. Это не только усиливает боль, но и может менять овал лица, делая его более "квадратным", уверена эксперт.

Терапия может быть направлена не только на снятие симптомов (боль, скрежет), но и на разрыв порочного круга: коррекцию прикуса для устранения первопричины и восстановление нормальной работы нейромышечного аппарата.

